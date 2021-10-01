Cemal Enginyurt, Melih Gökçek'i işaret etti: AKP'de çözülme başladı

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, katıldığı bir televizyon programında Melih Gökçek’in savcılığa ifade vermesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

“Cumhur İttifakı ilkelerine uymadığım için MHP Genel Başkanı tarafından ihraç edildim. Belediye başkanlığı yaptığım makamda adıma hırsız denildiği için değil” diyen Enginyurt, Gökçek’e seslenerek “Seni niye bir gece yarısı çok savunduğun, çok sevdiğini söylediğin Recep Tayyip Erdoğan belediye başkanlığından kovdu? Niye attı seni bir gece yarısı?” dedi.

Eski MHP’li Enginyurt, Gökçek’in ifade vermesiyle ilgili “Melih Gökçek, Erdoğan’a ‘Beni koru, beni kolla’ diyor. Salih Besici, ‘Beni ABD’ye Gökçek gönderdi’ diyor. Gökçek, ‘Beni yargılarlarsa çok bildiğim şeyler var. Ben, bunları söylerim, beni kim gönderdi derim. Bu iş adamlarıyla beni kim görüştürdü derim’ diyor. Melih Gökçek’in yargılanması gerekir” ifadesini kullandı.

İlk iktidar değişikliğinde yargılanacaklar

Enginyurt AKP ve Cemaat’in birlikte hareket ettiği dönemi hatırlatarak şöyle söyledi:

“Zaman Gazetesi’ni Fethullah Gülen’in talimatıyla alan Fettah Tamince Cumhurbaşkanlığında Turizm Tanıtım Kurulu’na üye yapıldı. Böylesi bir dönemde Fethullah Gülen adlı sümüklünün Ankara’daki rant arazilerini, sağlanan emsal artışlarını kim sağlamışsa hesap vermesi lazım. Kim Rahmi Bıyık diye bir teröristi arsa sahibi yapmış, zenginleştirmişse ve Rahmi Bıyık gibi onlarca isim ortada duruyor, kim Alaaddin Kaya ile ortaklık yapmışsa bunların hepsinin yargılanması gerekir. Şimdi yargılanmasınlar. Hiç önemli değil. Çalma birisinin kapısını, çalarlar kapını. İlk iktidar değişikliğinde yargılanacaklar.”

Enginyurt, Gökçek’in Ankara Belediye Başkanlığı dönemini işaret ederk “Devletin dosyası duruyor. Ben, takipçisi olacağım. Ankara’yı parsel parsel sattılar. Ben demiyorum, Bülent Arınç diyor. Devlet, hesabını soracak. Devlet, 18 yaşındadır. Devletin arşivi durur. Devlet her zaman notunu alır. Gün geldiğinde devlet hesabı sorar” ifadelerini kullandı

AKP’de çözülme var

Katıldığı programda AKP’de bir çözülme yaşandığını öne süren Enginyurt “15 Temmuz’un başbakanı kim olacaktı? Bakanları kim olacaktı? Bu darbeye kalkışanlar içinde hiç siyasetçi yok muydu? Neden bir tane siyasetçi tutuklanmadı? Günü gelince hesabı sorulacak. Melih Gökçek, Ankara Cumhuriyet Savcılığına ilk ifadesini vererek, zorlamayla da olsa, baskı kursalar da, adaleti tesir altında bırakmaya çalışsalar da bir başlangıç yaptı. Bunun devamı gelecektir. Çözülme başladı. AK Parti’de bir çöküş var. AK Parti’de bir moral ve motivasyon çöküşü var. Ayrılmalar var, sorgulamalar başladı. İnsanlar, birçok şeyi hazmedemiyor artık” dedi.