Eski ATO Başkanı: Fethullah ile görüşmeme Melih Gökçek aracılık etti

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin, başkanlığı döneminde 'FETÖ'ye imar konusunda rant sağladığı yönündeki şikâyeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında geçen cuma günü ifade veren eski ATO Başkanı Salih Bezci’nin ifadesine göre, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in “örgüt ile bağlantılarına” ilişkin yeni iddialar ortaya çıktı.

Cumhuriyet’ten Sarp Sağkal’ın haberine göre, Bezci ifadesinde, Cemaat lideri Fethullah Gülen ile “yalnızca bir kere görüştüğünü, bu görüşmeyi de 2012 yılında Melih Gökçek’in isteği üzerine gerçekleştirdiğini” ifade etti.

'Fethullah ile görüşmeme Melih Gökçek aracılık etti'

Eski Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Salih Bezci, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 23 Haziran’da, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne (TEM) verdiği ifadede, “Melih Gökçek’in kendisine Fethullah Gülen’le görüşme önerdiğini ve görüşmeye aracılık ettiğini” belirtti. Gökçek’in o dönem kendisinden “FETÖ adına 30 milyon TL’ye yurt yaptırmasını istediğini” söyleyen Bezci, ayrıca FETÖ’nün “ATO imamı” olduğu söylenen Ayhan Atalay ile çalışmaya zorladığını ileri sürdü.

“Melih Gökçek görüşmem için Amerika’dan bir şahıs ile beni irtibatlandırdı” diyen Bezci, bu şahsın adını anımsamadığını, New Jersey’de bir market işlettiğini söylediğini ancak daha sonra şahsın Ankara Samanpazarı’nda esnaf olduğunu öğrendiğini söyledi.

‘FETÖ adına bir yurt yaptırırsan, senin yeni dönem başkanlığını garanti ederim’

“2013 ATO seçimlerinden önce Melih Gökçek, ‘FETÖ adına bir yurt yaptırırsan, senin yeni dönem başkanlığını garanti ederim’ dedi. Ben de kendisine bu yurdun ne kadara mal olacağını sordum. 30 milyon TL civarında olduğunu söyledi. Ben de ‘Bu kadar parayı vermektense 1000 TL’den ATO’ya 1000 tane yeni üye yaparım, benim torunlarımın da başkanlığı garanti olur’ dedim ve bu konu kapandı. 2013’te ATO başkanlık seçimine aday oldum. Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu için ATO üyeleri üzerinde etkiliydi. Seçimlerde ısrarla FETÖ güdümünde olan Ayhan Atalay ve ekibiyle birlikte hareket etmem için ısrar ediyordu.”

‘Kendi işleri için ATO yönetimini ele geçirmeye çalıştı’

Bezci, Gökçek’in kendi işlerini hallettirmek için ATO yönetimini ele geçirmeye çalıştığını ifade ederek şunları söyledi:

“Mazbatayı alana kadar istifa etmedim. Aldıktan sonra Gökçek bana oğlu Osman Gökçek ve Serhun Günay’ı göndererek, istifa etmemi istedi. Etmedim. Daha sonra benim seçim sürecimden hemen sonra istifa etmem ile FETÖ bağlantılı olan yönetim kurulu üyeleri tarafından oybirliğiyle Ayhan Atalay’ı yönetim kurulu başkanı yapmak istediklerini anladım.17/25 Aralık başladığında, Atalay ve onu destekleyen meclis üyeleri yurtdışına firar etti.”