DP'li Enginyurt: 39 milletvekilinin CHP’ye borcu var

14 Mayıs'ta gerçekleştirilen genel seçimlerde Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti seçime CHP listelerinden girmişti. Seçim sonucunda 4 parti CHP listelerinden 39 milletvekili çıkardı.

Demokrat Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi’nden 39 kişinin 14 Mayıs Genel Seçiminde CHP listelerinden Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) girmesi hakkında konuşan Cemal Enginyurt, “CHP 2018’de yüzde 22 almış, o günden bu güne 4,5 milyon genç seçmen gelmiş. Buna rağmen CHP’nin aldığı yüzde 25 oyda benim oyum yüzde 7-8 demek abeste iştigaldir” dedi.

‘CHP kendi oyunu almıştır’

Bunun ‘CHP’nin oyu yok’ demek anlamına geleceğini söyleyen Enginyurt, “Bu seçimde Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığında sağ oylar Kılıçdaroğlu’na gitmiştir. Ama CHP, ittifak yapsa da yapmasa da yüzde 25 alırdı. Dolayısıyla hiç kimse CHP’ye bu noktada fatura kesmeye kalkmasın. CHP, kendi oyunu almıştır. Herkes aklını başına alıp teşekkür etmeli, şükran duymalı” diye konuştu.

’39 milletvekilinin CHP’ye borcu var’

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın, “Bizim kimseye en ufak bir borcumuz yok. Bugün seçimi helalinden kazanmış, başı dik, alnı açık 15 milletvekilimiz var” açıklamalarını isim vermeden eleştiren Enginyurt; “DEVA Partisi ve Gelecek Partisi seçime girmedi. Oylarını 9 ay sonra yerel seçimlerde göreceğiz. Olmayan üzerinden, farazi bir tartışmayla CHP seçmenini küstürmenin hiçbir anlamı yok. CHP seçmeni vefalı, dürüst davranmıştır. Bağrına taş basmış, 39 tane milletvekilinin başka partiye gideceğini bile bile partisine sahip çıkmıştır. 39 vekilin CHP’ye borcu vardır. Borcuna sadık kalmalı. Hiçbir şey yapamıyorsa teşekkür etmeli” dedi.