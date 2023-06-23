'Dövize endeksli yüksek fiyatlı ilaçlar SGK listesinden çıkarılıyor'

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, SGK ödeme listesinden çıkarılan lösemi hastalarının kullandığı Jakavi adlı ilacı Meclis'e taşıdı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından yanıtlanması istemiyle TBMM Başkanlığına soru önergesi veren Bulut, löseminin kemik iliğinden kaynaklanan, vücuttaki kan hücrelerinde oluşan kanser türü olduğunu belirterek, “Tedavisi pahalı ve uzun süren löseminin tipi ve risk grubuna göre lösemi hastaları 2-3 yıl süren bir tedavi ile sağlıklarına kavuşabilmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu, lösemi hastalarının ilik nakli sonrası uzun süreli ve gerekirse ömür boyu kullandığı “ruksolitinib” etken maddeli 40 bin TL’lik Jakavi adlı ilacı ödeme listesinden çıkarmıştır” dedi.

'Binlerce lösemi hastası ve yakını mağdur oldu'

Bulut, Polistemi vera tanısı endikasyonunda, endikasyon dışı belgesi ile ödenen ilacın şu anda sadece miyelofibrozis tanısı ile ödendiğini belirterek şöyle devam etti:

“Endikasyon dışı belgesiyle bile polistemi vera teşhisinde ödenmez hale gelmiştir. SGK’nin aldığı bu kararla ilacı alamaz duruma gelen binlerce lösemi hastası ve yakını mağdur olmuştur. Psikolojik ve maddi olarak zor günler geçiren hasta ve hasta yakınları internet üzerinden ilacın ücretsiz olması için kampanya başlatmıştır. Dövize endeksli yüksek fiyatlı ilaçların SGK'yi mali açıdan zorladığı ve ekonomik nedenlerle bu gibi ilaçların geri ödeme listelerinden çıkartıldığı belirtilmektedir.”

'İlacın SGK ödeme listesinden çıkarılma gerekçesi nedir?'

Burhanettin Bulut, Bakan Işıkhan’ın yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti: