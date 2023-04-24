Dövizde hareketlilik sürüyor: Kur korumalı mevduat zirvede, rezervler dipte

Dolar ve avro satışında bankalararası piyasa ile serbest piyasa ve bankaların satışlarında makas açılmaya devam ederken döviz piyasalarında dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

Ekonomi Gazetesi'nden Şebnem Turhan'ın haberine göre Türk Lirası karşısında yükselen dolar ve avronun yanı sıra bankalararası piyasa ile efektif döviz satışı arasındaki fark 1 lirayı aştı. Piyasadaki yabancı para hacmi 14 Nisan haftasında 2.2 milyar dolar düştü. Aynı hafta kur korumalı mevduat ise 1.9 trilyon lira ile tarihi zirvesine ulaştı, net rezervler ise 25 haftanın dibini gördü. Buna karşın yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı da 14 Nisan haftasında 605 milyon dolar düştü.

Birbirine zıt işlemler gözlemlenmeye devam ederken uzmanlar "seçim belirsizliği nedeniyle yurtiçi talepte yükselişin devamının muhtemel olduğunu" vurguladı.