Dosya kabarıyor, okullar laikliğe karşı suç mahalline dönüştürülüyor

Türkiye Komünist Parti her hafta pazartesi günü bir önceki hafta ülkede laikliğe karşı işlenen suçları dosya olarak yayımlıyor.

Bugün de 11. dosyayı yayımlayan TKP'den yapılan açıklamada "Yaşamımızın her alanını piyasacı ve gerici hamleleriyle kuşatanlar, dur durak bilmeden suç işlemeye devam ediyorlar. Sadece geçtiğimiz hafta içinde laikliğe karşı işledikleri suçların listesi, nasıl bir karanlıkla karşı karşıya olduğumuzu kanıtı" denildi.

Geçen hafta ülkede laikliğe karşı işlenen suçlarda ön planda bir kez daha gerici projelerle kuşatılan okullar var.

Dosyada sıralanan suçlar şöyle:

1. Yozgat’taki Atatürk İmam Hatip Ortaokulu’nda, bir Filistinli gencin elleri kelepçeli şekilde öldürülürken gülümsemesi ve bu olayın sosyal medyada “onurlu duruş” olarak paylaşılmasından esinlenilerek etkinlik düzenlendi. Boyunlarına Filistin ve Türk bayraklı atkılar takan öğrenciler elleri kelepçeli gibi yaparak kameraya bakıp olayı canlandırdı.

2. Isparta’da bulunan Yaka Şehit Mustafa Baş Ortaokulu’nda ‘Kurban ibadeti’ni anlatmak için hayvan kesme sahnesi canlandırıldı. İlk olarak kurban pazarlığı yaptırılan çocuklara ardından, maketten yapılan küçükbaş hayvanların kesilmesi gösterildi. Bu sırada eline gerçek bıçak verilen bir öğrenci hayvanı kesiyormuş gibi yaparken diğer öğrenciler dua okudu.

3. Teğmen Kubilay’ın gerici ayaklanmada katledildiği İzmir Menemen’de çocuklar, Nakşibendi tarikatı şeyhi Esad Erbili’nin türbesine götürüldü. Şeyh Erbili, Menemen olayına karışmış, idam ile yargılanmış ve yaşı nedeniyle müebbet hapse mahkum edilmişti.

4. Çorum’un ilçesi Mecitözü Müftülüğü, öğrencilerle Elvan Çelebi türbesini ziyaret etti.

5. Adana Yüreğir Gençlik Merkezi, Yüreğir İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerini Çobandede türbesine götürdü.

6. Bursa Gürsu Gençlik Merkezi de öğrencilerle Hz. Üftade türbesine gitti.

7. Kars Merkez İmam Hatip Ortaokulu’nda ÇEDES projesi kapsamında “sabır” konusunu işlemek için okulda maket mezar kuruldu. Bu etkinlik kapsamında bir öğrencinin maket mezar başında ağıt yaktığı görüldü.

8. Bitlis’te bulunan Tatvan Devlet Hastanesi’nde, mesai saatleri içerisinde AKP Bitlis belediye başkanları aday tanıtım toplantısı yapıldığı ortaya çıktı.

9. HÜDA-PAR yerel seçimlerde Hizbullahçıları aday göstermeye devam ediyor. HÜDA PAR’ın Kocaeli’nden aday gösterdiği Mehmet Eşin, 2011 yılının ocak ayında İstanbul’da Hizbullah’a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı. Eşin’e düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 isimin içerisinde Hizbullah’ın Türkiye sorumlusu olduğu iddia edilen Mehmet Bahattin Temel ve Hizbullah’ın askeri kanat sorumlusu olduğu belirtilen Hacı İnan’ın da bulunması dikkat çekiyor.

10. ÇEDES’e karşı laik ve bilimsel eğitim talepleri yükselirken, okullara ÇEDES kapsamında giren gericilerin örgütlendiği Mil-Diyanet Sen’in başkanı Celalettin Gül, skandal bir açıklama yaptı. Laik eğitime karşı savaş açan Gül, yaptığı açıklamada “‘Laik Eğitim” sloganıyla okullarda provokasyon yapanlar ve cirit atanlar avuçlarını yalayacaklardır. Laik Eğitim, milli ve manevi duygulardan yoksun kalan ve gittikçe bu değerlerden uzaklaşan neslimize çare olamamıştır” dedi.

TKP'den yapılan açıklamada "Bu karanlığa boyun eğmeyeceğiz. Laikliğe karşı işlenen suçları açıklayacak ve her birinin takipçisi olacağız. Güzel ülkemizi karanlığa boğmaya çalışanların yakasına yapışacağız. Tarikatların Ensesindeyiz!" denilerek laikliğe karşı işlenen suçları [email protected] adresine ihbar etme çağrısında bulunuldu.