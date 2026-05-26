Dorukhan Büyükışık'ın ölümüyle ilgili bir kişi daha tutuklandı

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İzmir'de 8 yıl önce 26 yaşındaki Dorukhan Büyükışık'ın inşaat şantiyesinde ölü bulunmasına ilişkin dün yakalanan firari şüpheli tutuklandı.

Narlıdere ilçesinde 13 Mayıs 2018'de inşaat şantiye alanında Büyükışık'ın ölü bulunmasına ilişkin yakalanan inşaat sorumlusu Yiğit Aykurt'un jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Böylece soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 26 şüpheliden 24'ü yakalanarak tutuklanmış oldu.

Ne olmuştu?

Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık'ın oğlu Dorukhan Büyükışık, 13 Mayıs 2018 tarihinde İzmir'in Narlıdere ilçesindeki bir inşaat şantiyesinde ölü bulunmuş ve bu ölüm kayıtlara ilk etapta "yüksekten düşme" olarak geçmişti.

Ancak Dorukhan Büyükışık'ın babası Ethem Büyükışık'ın kişisel gayretleri ve araştırmaları sonucunda, olay günü bölgede görevli olan kolluk personeline yönelik ihmal ve kusur iddiaları ortaya çıkarıldı.

Yürütülen idari ve hukuki incelemeler neticesinde, olayda görevli sekiz polis memuru hakkında dava açıldı. Söz konusu polislerin, savcının talimatı olmasına rağmen ilgili kamera görüntülerini sağlıklı bir biçimde incelemedikleri, kameraların bir örneğini muhafaza altına almadıkları, aktif durumdaki kameraları tam olarak kontrol etmedikleri ve delilleri gerekli biçimde toplamadıkları tespit edildi.

Soruşturmanın derinleşmesiyle birlikte, geçtiğimiz Şubat ayında şantiyede görevli dört bekçi ile bir inşaat işçisi hakkında da "kasten öldürme" suçundan dava açılmıştı.