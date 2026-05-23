Dorukhan Büyükışık soruşturması: 5 kişi tutuklandı, 18 şüpheli mahkemeye sevk edildi

Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan "Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesi", İzmir’de 2018 yılında bir inşaatta cesedi bulunan Dorukhan Büyükışık’ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmayı yeniden açmıştı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “kasten öldürme”, “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” ve “yalan tanıklık” suçları kapsamında yürütülen soruşturmada, Narlıdere ilçesindeki Bulut Orman Evleri İnşaatı mevkisinde 13 Mayıs 2018 tarihinde Dorukhan Büyükışık’ın ölü bulunduğu hatırlatıldı.

ANKA'da yer alan habere göre, 4 kişilik özel soruşturma ekibince derinleştirilen dosya kapsamında, 26 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Soruşturma kapsamında, İzmir İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince 21 Mayıs’ta düzenlenen operasyonda, aralarında inşaat firmasının sahibi, firma çalışanları ve emniyet personelinin de bulunduğu 23 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait dijital materyallere de el konuldu.

Yurtdışında oldukları belirlenen 3 şüpheli hakkında ise işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

Projede çalışan gece bekçileri H.K, H.A, T.Ç, A.G. ile operatör B.Ç, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Gözaltındaki 18 şüpheli ise tutuklanmaları talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Ne olmuştu?

Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık'ın oğlu Dorukhan Büyükışık, 13 Mayıs 2018 tarihinde İzmir'in Narlıdere ilçesindeki bir inşaat şantiyesinde ölü bulunmuş ve bu ölüm kayıtlara ilk etapta "yüksekten düşme" olarak geçmişti.

Ancak Dorukhan Büyükışık'ın babası Ethem Büyükışık'ın kişisel gayretleri ve araştırmaları sonucunda, olay günü bölgede görevli olan kolluk personeline yönelik ihmal ve kusur iddiaları ortaya çıkarıldı.

Yürütülen idari ve hukuki incelemeler neticesinde, olayda görevli sekiz polis memuru hakkında dava açıldı. Söz konusu polislerin, savcının talimatı olmasına rağmen ilgili kamera görüntülerini sağlıklı bir biçimde incelemedikleri, kameraların bir örneğini muhafaza altına almadıkları, aktif durumdaki kameraları tam olarak kontrol etmedikleri ve delilleri gerekli biçimde toplamadıkları tespit edildi.

Soruşturmanın derinleşmesiyle birlikte, geçtiğimiz şubat ayında şantiyede görevli dört bekçi ile bir inşaat işçisi hakkında da "kasten öldürme" suçundan dava açılmıştı.