Dorukhan Büyükışık soruşturmasında yıllar sonra hareket geçildi: 26 kişi hakkında gözaltı kararı

Gülistan Doku dosyasında dönemin valisinin tutuklanmasına varan yeniden soruşturma sürecinin ardından Adalet Bakanlığı bünyesinde Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesi kurulduğu duyurulmuştu.

Daire, bu defa İzmir’de 2018 yılında bir inşaatta cansız bedeni bulunan Dorukhan Büyükışık’ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma için adım attı.

Dosyadaki bilirkişi raporları, teknik incelemeler, HTS ve daraltılmış baz kayıtları incelendi. Elde edilen yeni deliller ve delillerin karartıldığına yönelik bulgular ışığında, İzmir merkezli 9 ilde bu sabah eşzamanlı operasyonlar düzenlendi.

Daha önce verilen takipsizlik kararı kaldırılmıştı

Dorukhan Büyükışık dosyasındaki hukuki süreç, ailenin ısrarlı itirazları sonucunda yön değiştirmişti.

T24 yazarı Tolga Şardan’ın köşesinde aktardığı bilgilere göre, İzmir Narlıdere'de yaşanan ölümün ardından inşaatın sahibi ve müteahhidi olan Tanyer Ailesi ile bazı şüpheliler hakkında savcılık tarafından 22 Nisan 2025 tarihinde takipsizlik kararı verilmişti. Büyükışık ailesinin bu karara itiraz etmesi üzerine dosya yeniden incelendi.

Yapılan itirazı değerlendiren İzmir 1. Sulh Ceza Hakimliği, savcılığın takipsizlik kararını "eksik inceleme sonucu karar verildiği" gerekçesiyle kaldırdı. Mahkemenin bu hamlesiyle birlikte, daha önce haklarında takipsizlik kararı bulunan Mehmet Münir Tanyer, Mehmet Taylan Tanyer, Murat Köze, Cevdet Akay, İhsan Gökmen Ellez, Gökhan Aydoğmuş, İbrahim Kazmacı, Yiğit Aykurt ile bazı kolluk görevlileri hakkında "kasten öldürme" ve "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından yeniden soruşturma yürütülmesinin önü açıldı.

'Yüksekten düşme' olarak kaydedilmişti

Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık'ın oğlu Dorukhan Büyükışık, 13 Mayıs 2018 tarihinde İzmir'in Narlıdere ilçesindeki bir inşaat şantiyesinde ölü bulunmuş ve bu ölüm kayıtlara ilk etapta "yüksekten düşme" olarak geçmişti.

Ancak Dorukhan Büyükışık'ın babası Ethem Büyükışık'ın kişisel gayretleri ve araştırmaları sonucunda, olay günü bölgede görevli olan kolluk personeline yönelik ihmal ve kusur iddiaları ortaya çıkarıldı.

Yürütülen idari ve hukuki incelemeler neticesinde, olayda görevli sekiz polis memuru hakkında dava açıldı. Söz konusu polislerin, savcının talimatı olmasına rağmen ilgili kamera görüntülerini sağlıklı bir biçimde incelemedikleri, kameraların bir örneğini muhafaza altına almadıkları, aktif durumdaki kameraları tam olarak kontrol etmedikleri ve delilleri gerekli biçimde toplamadıkları tespit edildi.

Soruşturmanın derinleşmesiyle birlikte, geçtiğimiz şubat ayında şantiyede görevli dört bekçi ile bir inşaat işçisi hakkında da "kasten öldürme" suçundan dava açılmıştı.

