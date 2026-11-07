Dorukhan Büyükışık dosyası: Ölümüne ilişkin davada 12 sanık tahliye edildi

Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık'ın oğlu Dorukhan Büyükışık, 13 Mayıs 2018'de evinin yakınlarındaki inşaat şantiyesinde ölü bulundu. Olay, kayıtlara intihar olarak geçerken, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dosya tekrar açıldı.

İzmir 21'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonunda görülen duruşma, 6 Kasım Cuma günü saat 09.45 sıralarında başladı. Basın mensuplarının duruşma salonuna alınmadığı iki güne yayılan duruşma 7 Kasım Cumartesi günü saat 07.45'te sona erdi.

Mahkeme heyeti, aralarında inşaat şirketi ortakları Mehmet Münir Tanyer ve Mehmet Taylan Tanyer, dönemin Narlıdere İlçe Emniyet Müdürü İsmail Yalçın ile dönemin karakol amiri İsmail Köksal'ın da bulunduğu 13 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Gece bekçileri Ali Gülbaşı ve Hulusu Aras, OYİ Büro Amiri Komiser Atakan Kaçar, inşaat şirketinin güvenlik amiri Cevdet Akay ve OYİ Büro personeli Komiser Deniz Asıcı'nın da aralarında bulunduğu 12 sanık ise tahliye edildi. Tahliye edilen sanıklar hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilirken, tır sürücüsü Veli Şenol hakkında ayrıca ev hapsi tedbiri getirildi. Tutuksuz yargılanan sanık OYİ Büro personeli polis Duygu Öztürk Özkan hakkında uygulanan konutu terk etmeme şeklindeki adli kontrol tedbiri kaldırırken, yurt dışına çıkış yasağının devamına karar verdi.

Mahkeme dosyadaki eksikliklerin giderilmesine karar vererek, duruşmayı 18 Aralık Cuma gününe erteledi.

'Yüksekten düşme' olarak kaydedilmişti

Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık'ın oğlu Dorukhan Büyükışık, 13 Mayıs 2018 tarihinde İzmir'in Narlıdere ilçesindeki bir inşaat şantiyesinde ölü bulunmuş ve bu ölüm kayıtlara ilk etapta "yüksekten düşme" olarak geçmişti.

Ancak Dorukhan Büyükışık'ın babası Ethem Büyükışık'ın kişisel gayretleri ve araştırmaları sonucunda, olay günü bölgede görevli olan kolluk personeline yönelik ihmal ve kusur iddiaları ortaya çıkarıldı.

Yürütülen idari ve hukuki incelemeler neticesinde, olayda görevli sekiz polis memuru hakkında dava açıldı. Söz konusu polislerin, savcının talimatı olmasına rağmen ilgili kamera görüntülerini sağlıklı bir biçimde incelemedikleri, kameraların bir örneğini muhafaza altına almadıkları, aktif durumdaki kameraları tam olarak kontrol etmedikleri ve delilleri gerekli biçimde toplamadıkları tespit edildi.

Soruşturmanın derinleşmesiyle birlikte, geçtiğimiz şubat ayında şantiyede görevli dört bekçi ile bir inşaat işçisi hakkında da "kasten öldürme" suçundan dava açılmıştı.

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