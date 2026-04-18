Bağımsız Maden-İş Sendikası öncülüğünde Eskişehir'den yola çıkan madenciler, Yıldızlar SSS Holding'e bağlı Doruk Madencilik'ten yıllardır alamadıkları hakları için Ankara'ya yürüyor.

Direnişlerinin 7. gününde işçiler, aylarca ödenmeyen maaşlarının yanı sıra Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) dönemi öncesi ile sonrasına ait kıdem ve ihbar tazminatlarının ödenmesini talep ediyor.

Ayrıca madenciler, kendi rızaları dışında dayatılan ücretsiz izin uygulamasının son bulmasını, işçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uygun çalışma ortamlarının sağlanmasını istiyor.

Sendikal faaliyetleri nedeniyle işten çıkarılan işçilerin işe iade edilmesi ve madenin kamulaştırılarak iş güvencesinin teminat altına alınması da talepler arasında yer alıyor.

Doruk Madencilik işçileri Ankara yolunda: ‘Ev sahibi, faturalar beklemiyor’



❝Holdingler işçileri soyuyor, sömürüyor. Buna bakanlıklar, devletimiz müdahale etmesi gerekiyor. Söyleyecek çok şey var aslında ama söyleye söyleye sesim kısıldı. Sesim çıkmıyor artık. Son sözüm; üç… pic.twitter.com/TbX4d5vp3O — soL Haber (@solhaberportali) April 18, 2026

‘Çocuğum ‘baba oyuncağımı satayım’ dedi, derinden yaralandım’

Maden işçilerinden Satı Kaynak da yaşadıklarını ANKA’ya anlattı. Kaynak, dört ay maaş alamadıklarını belirterek, “118 gün maaş almadık. Daha sonra yarım maaş yatırıldı. 2022 yılında şirket SS Yıldızlar Holding’e devredildiğinde ilk olarak 350 kişi ücretsiz izne çıkarıldı. Altı ay boyunca ücretsiz izinde kaldık” dedi.

Kaynak, personel sayısının azaltıldığını belirterek, “1200 kişiye çıkarılacağı söylenen çalışan sayısı 300’e düştü. Maaşlarımızı alamamaya devam ettik. Yer altı işçileri yer üstü maaşı almaya başladı” ifadelerini kullandı.

Epilepsi hastası bir çocuğu olduğunu anlatan Kaynak, “Dün bana 'baba oyuncağımı satayım' dedi. Bu durum bizi derinden yaralıyor. Çocuğumu terapiye götüremiyorum. Cebimde para yok” dedi. Kaynak, "Ev sahibi beklemiyor, doğalgaz beklemiyor, elektrik beklemiyor. Herkes haklı ama biz maaş alamıyoruz. Tüm kamuoyuna sesleniyorum, sesimize ses olun" diye konuştu.

Konuşmaların ardından bazı işçiler üstlerini çıkardı, işçilerin üzerindeki "açız" yazıları dikkati çekti. İşçiler, "Holdingler işçileri sömürüyor. Bakanlıklar müdahale etmeli. Fazla söze gerek yok, geldiğimiz nokta bu" dedi.

Aksu: İşçilerin alacağı, holdinglerin yasaları ayaklar altına alması nedeniyle ödenmiyor

Bağımsız Maden İşçileri Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu da tahliyesinin ardından ücret ve tazminatlarının ödenmesi talebiyle Ankara’ya yürüyüş başlatan Doruk Madencilik işçilerine katıldı. Yürüyüşün son iki gününe girildiğini belirterek, işçilerin haklarını almadan geri dönmeyeceklerini söyledi.

"Normalde işten ayrılan bir işçinin hesabında hemen görmesi gereken bu haklar, holdinglerin yasaları ayaklar altına alması nedeniyle ödenmiyor" diyen Aksu, devlet kurumlarının da sorumluluğu olduğunu ifade etti. Aksu, "Enerji Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı ve siyasi mekanizmanın holdingleri koruması nedeniyle bu durum yaşanıyor. Devlet koruması olmazsa bu holdingler bu şekilde davranamaz" dedi. İşçilerin haklarını almadan geri dönmeyeceklerini vurgulayarak, "Hakkımız verilmeden bu yoldan dönmeyeceğiz. Gerekirse yüzlerce kez gözaltına alınsak da tekrar Ankara’ya gireriz. Hakkımızı almadan ayrılmayacağız" şeklinde konuştu.