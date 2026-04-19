Doruk Maden işçileri Yenikent’e ulaştı: ‘Esas mücadelemiz şimdi başladı’

Eskişehir’de faaliyet gösteren Doruk Madencilik’te çalışan, Bağımsız Maden İş Sendikası üyesi işçiler, ücret ve tazminatlarının ödenmesi talebiyle başlattıkları yürüyüşü sürdürüyor. Ankara şehir merkezine yaklaşan işçiler Sincan ilçesindeki Yenikent’e ulaştı.

Sendika Genel Başkanı Gökay Çakır, burada yaptığı açıklamada, temel hedeflerinin 7 arkadaşlarının işe iadesi, ücretsiz izinlerin bir an önce son bulması ve işçilerin kıdem ve ihbar tazminatlarının bir an önce yatırılması olduğunu söyledi.

Çakır “Bizim esas mücadelemiz şimdi başladı. Bu Ankara girişinden sonra mücadelemiz bir tık daha yukarı çıkıyor. Her yerde gündemdeyiz ama kimse bizi kulaklarıyla duymuyor, gözleriyle görmemeye başladı. Yoksa biz kulakların duymasını, gözlerin görmesini sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

İşçinin, işverenin dediğini yaptığını ancak günü geldiğinde ücretini alamadığını ifade eden Çakır "Ama maaş günü geldiğinde maaşımızı vermiyorsunuz. Tazminat istediğimizde tazminatımızı vermiyorsunuz. Siz kendiniz yönetemiyorsunuz, yöneticiler yönetemiyor, faturanızı işçiye kesiyorsunuz. Niye kesiyorsunuz kardeşim? Sen bana ne dedin? Ben işçi olarak onu yaptım. Sen paranı koydun, ben canımı ortaya koydum. Ben canımı koyduysam, sen ne dediysen onu yaptım. Ver kardeşim paramı ver, benim tazminatımı ver, ihbarımı ver, maaşımı ver. Benim de çoluğum çocuğum var, senin kadar geçindireceğim bir evim var" diye konuştu.

‘Gaspçı bir holding pratiğiyle karşı karşıyayız’

Sendikanın Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu da Doruk Maden’in sahibi Yıldızlar SSS Holding’in "AKP ve MHP merkezleri tarafından yıllardır periyodik ve sistematik olarak kollanan bir holding” olduğunu söyledi. Aksu “(Holding) Eskişehir Mihalıççık, Ankara Beypazarı, Elazığ Maden, Gümüşhane, Kütahya, Eti Gümüş, Söğütsen Seramik'te yıllar boyunca hem Enerji Bakanlığı'ndan oldukça sorumsuz bir şekilde 3 bine yakın ruhsat almış. 3 bin ruhsat almak demek, memleketin madenlerinin çok büyük bir bölümünün bu arkadaşa aktarılması demektir" diyerek holdingin patronu Sebahattin Yıldız’a atıfta bulundu.

Holdingin birçok yerde işçilerin kıdem ve ihbar tazminatlarına, ücretlerine "çöktüğünü" söyleyen Aksu, "Üç Çalışma Bakanı bu holdingle ilgili herhangi bir işlem yapmamış. Yaklaşık üç Enerji Bakanı bu holdingle ilgili bu ruhsatları dağıtmakta herhangi bir hukuki, kanuni, hak ve insaf açısından sınırlayıcılık içerisine girmemişler. Yani burada, memlekette yaklaşık 7 bini bulan işçiyi sistematik ve periyodik bir şekilde kıdem tazminatlarına, ihbarlarına, ücretlerine çöken bir holding pratiğiyle, yağmacı, talancı, gaspçı bir holding pratiğiyle karşı karşıyayız" diye konuştu.