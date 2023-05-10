Dörtlü görüşme sona erdi: Türkiye-Suriye ilişkilerinin ilerletilmesi için yol haritası hazırlanacak

Rusya'nın başkenti Moskova'da Türkiye, Suriye, Rusya ve İran dışişleri bakanlarının katıldığı dörtlü toplantının ardından taraflar ortak bir açıklama yayımladı.

Suriye Arap Haber Ajansı'nın (SANA) aktardığına göre toplantının sonuç bildirisinde dört ülkenin dışişleri bakanları "Suriye'nin egemenliği, toprak bütünlüğü ve tüm biçimleriyle terörizmle mücadeleyi yeniden teyit ettiler".

Anadolu Ajansı'nın (AA) aktardığına göre sonuç bildirgesinde yer alanlar şöyle:

"- Türkiye, Rusya, Suriye ve İran Dışişleri Bakanları, Türkiye-Suriye ilişkilerinin ilerletilmesi için bir yol haritası hazırlanmasını kararlaştırdı.

- Türkiye, Rusya, İran ve Suriye Dışişleri Bakanları toplantısında, Suriyelilerin anavatanlarına gönüllü, güvenli ve onurlu dönüşlerinin sağlanmasının kolaylaştırılması vurgulandı.

- Türkiye, Rusya, Suriye ve İran Dışişleri Bakanları, Moskova görüşmelerindeki olumlu ve yapıcı atmosfere dikkati çekerek dörtlü formattaki temasları sürdürmede mutabık kaldı."

Rusya Dışişleri Bakanlığı binasında gerçekleşen toplantıya, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Suriye Dışişleri Bakanı Faysal el-Mikdad katıldı.

Toplantı Suriye ile Türkiye arasında Suriye'deki savaşın başından beri dışişleri bakanları düzeyindeki ilk resmi görüşme olma özelliğini taşıyor.