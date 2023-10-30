Dört milletvekilinin dokunulmazlık dosyası Meclis'te

İYİP'li 1, HEDEP'li 3 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezlekeler, TBMM'ye gönderildi.

İYİP Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, HEDEP Siirt Milletvekili Tuncer Bakırhan, HEDEP Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç ve HEDEP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, Meclis’e ulaştı.

DHA'nın aktardığına göre fezlekeler, TBMM Adalet Anayasa Karma Komisyonu'na havale edildi.

Süreç nasıl işliyor?

Karma Komisyon, milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin fezlekeleri görüşmek için hazırlık komisyonu oluşturacak. Hazırlık komisyonu fezlekelerle ilgili hazırlayacağı raporunu bir ay içinde Karma Komisyon’a sunacak. Karma Komisyon, Hazırlık Komisyonu raporunu görüşerek karara bağlayacak.

Karma Komisyon, dokunulmazlığın kaldırılmasına ya da kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar verebilecek. Dokunulmazlığın kaldırılması yönündeki Karma Komisyon raporları, TBMM Genel Kurulu’nda oylanacak.