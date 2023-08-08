TBMM 28. döneminin ilk milletvekili dokunulmazlık dosyaları Meclis’e ulaştı.
DHA'nın haberine göre; aralarında CHP Grup Başkanı Özgür Özel’e ait dosyanın da bulunduğu 13 dokunulmazlık dosyası TBMM Adalet Anayasa Karma Komisyonu’na havale edildi.
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
13 dokunulmazlık dosyası Meclis'e ulaştı: Aralarında CHP'li Özel'in dosyası da var
Milletvekilleri hakkında 13 yeni dokunulmazlık dosyası Meclis'e geldi.
Haber Merkezi
TBMM 28. döneminin ilk milletvekili dokunulmazlık dosyaları Meclis’e ulaştı.
DHA'nın haberine göre; aralarında CHP Grup Başkanı Özgür Özel’e ait dosyanın da bulunduğu 13 dokunulmazlık dosyası TBMM Adalet Anayasa Karma Komisyonu’na havale edildi.