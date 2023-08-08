13 dokunulmazlık dosyası Meclis'e ulaştı: Aralarında CHP'li Özel'in dosyası da var

Milletvekilleri hakkında 13 yeni dokunulmazlık dosyası Meclis'e geldi.

Haber Merkezi

TBMM 28. döneminin ilk milletvekili dokunulmazlık dosyaları Meclis’e ulaştı.

DHA'nın haberine göre; aralarında CHP Grup Başkanı Özgür Özel’e ait dosyanın da bulunduğu 13 dokunulmazlık dosyası TBMM Adalet Anayasa Karma Komisyonu’na havale edildi.

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Milletvekilleri hakkındaki dokunulmazlık dosyalarının sayısı belli oldu