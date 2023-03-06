Dönüş formülü böyle bulunmuş: Yavaş ve İmamoğlu'ndan dün gece Akşener'e ziyaret

Geçen cuma günü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortak cumhurbaşkanı adayı gösterilmesini veto eden İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, bugün sunduğu "İmamoğlu-Yavaş şartı"nın kabul edilmesi sonrası yeniden masaya oturdu.

Sözcü yazarı Aytunç Erkin, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın dün gece Akşener'i evinde ziyaret ettiğini yazdı.

Formülde dün gece anlaşılmış

Erkin, "İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti lideri Meral Akşener'i Ankara'daki evinde ziyaret etti. Bu görüşmede Akşener, iki ismin cumhurbaşkanı yardımcısı olmaları yönünde teklifte bulundu. Bütün bu gelişmeler CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kontrolünde oldu" diye belirtti.

Akşener'in evindeki toplantının ardından iki belediye başkanının Kılıçdaroğlu'nu bilgilendirildiğini aktaran Erkin, "Sabah saatleri… Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş ile kahvaltı etti. Kılıçdaroğlu'nun 'Bu iş artık uzamasın' diye konuştuğu ifade edildi. CHP lideri, Meral Akşener'i aradı" diye kaydetti.

'Mutabakat sağlandı'

Erkin şöyle devam etti:

"Öğlen saatleri…

Kılıçdaroğlu ve Akşener parti genel merkezlerinden ayrıldı ve Saadet Partisi Genel Merkezi'ne doğru yola çıkacakları beklenirken…

Saat 15.20… Kılıçdaroğlu, Akşener, İmamoğlu ve Yavaş, Ankara'da bir otelde buluştu.

Görüşmenin ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı İmamoğlu ve Yavaş'ın yardımcı olacakları konusunda mutabakat sağlandı."