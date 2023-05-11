Dönmez: Karadeniz gazı 1 hafta sonra hanelere ulaşacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez gündemdeki konulara ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

"Karadeniz gazının 1 hafta sonra hanelere ulaşacağını" belirten Dönmez, Karadeniz gazı nedeniyle 1 ay ücretsiz doğal gaz uygulaması ile tüketiciye 40 milyar liralık katkı sağlanacağını söyledi. Bakan Dönmez, faturaların altında "Bu ayki fatura tutarı devlet tarafından ödenmiştir" diye yazacağını söyledi.

Dönmez, Gabar petrol keşfine ilişkin, “2020’de ilk keşif yaptığımızda da benzer sorular vardı, biz hep demiştik ki bu işten hem milletimiz, hem devletimiz kazançlı çıkacak, yeter ki biz sahayı üretime alalım. Şu anda da daha henüz tam üretime geçmiş değiliz, bu işten de hem milletimiz hem devletimiz kazançlı çıkacak" ifadelerini kullandı.

Bakan Dönmez, muhalefetin enerji projelerini eleştirerek, "Onların birçok taahhütleri var, nükleer güç santralini durduracağız, hatta şimdi yeni ortakları bu kadar baraja ihtiyaç yok diyorlar, rüzgâr santrallerine bile karşı çıkıyorlardı, onların ne yapacağını kestirmek zor. Bizim petrol kuyularımıza da beton bile atabilirler" dedi.

Dönmez, Karadeniz gazı ve Gabar petrolü keşif açıklamalarının seçimlerle bir ilgisi olmadığını ileri sürdü.