Donetsk: Ukrayna ordusu, Donetsk kırsalına bugün üçüncü kez ateş açtı

Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Ateşkes Kontrol ve Koordinasyon Ortak Merkezi Temsilciliği, Ukrayna ordusunun bugün Donetsk'e havan toplarıyla üçüncü kez ateş açtığını bildirdi.

Sputnik’te yer alan habere göre, gün içinde Mandrıkino köyüne ve Donetsk kırsalındaki Trudovskaya maden ocağına ateş açıldığını duyuran temsilcilik, "Saat 14:45'te Ukrayna'nın silahlı oluşumları tarafından Veseloye yerleşim yeri istikametinde ateş açıldığı tespit edildi. 120 milimetre kalibreli 12 havan toplu fırlatıldı" ifadelerini kullandı.

Bugün Lugansk Halk Cumhuriyeti de, bölgedeki yerleşim Ukrayna ordusu tarafından hedef alındığını ve açılan ateşe karşılık verildiğini duyurmuştu.