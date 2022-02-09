Lugansk: Ukrayna’ya ait bir İHA’yı etkisiz hale getirdik

Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) Halk Milisi Sözcüsü İvan Filiponenko düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna ordusuna ait bir İHA'yı etkisiz hale getirerek Donbass'ta topçu saldırısı düzenlenmesini önlediklerini söyledi.

Sputnik Türkiye’nin haberine göre, Filiponenko, Ukrayna güçlerinin gerçek zamanlı video aktarımı yapma, kesin coğrafi koordinatları tespit etme, onları komuta merkezine iletme ve bu bilgileri kaydetme kapasitesine sahip 'LELEKA-100' tipi İHA'yı havalandırdığını belirtti. Filiponenko, Lugansk Halk Milisi üyelerinin İHA’yı yre indirmeyi başardığını ifade etti.

Diğer taraftan, Lugansk Halk Cumhuriyeti’nden yapılan açıklamada, Donbass Temas Grubu’nun insani sorunların değerlendirildiği bugünkü toplantısında, ek geçiş noktalarının açılması ve esir takasıyla ilgili anlaşma sağlanamadığı belirtildi.

LHC Temas Grubu Heyeti Sözcüsü Mariya Kovşar, "İnsani Sorunlar Çalışma Grubu toplantısı sona erdi. Sonuç elde edildiğini söyleyemeyiz. Ukrayna temsilcileri, yeni geçiş noktalarının açılması konusunda, Pervomaysk-Zolotoye geçiş noktasının faaliyetiyle ilgili daha önce tüm tarafların onay verdiği teknik yönleri teyit etmek yerine bir kez daha yeni talepler öne sürdü" dedi.

Kovşar, esir takasıyla ilgili sorunun çözüme kavuşamadığını belirtirken, "Donetsk ve Lugansk’ın tutumu değişmedi. İlerleme ancak Minsk görüşmeleri kapsamında verilen taahhütlerin koşulsuz yerine getirilmesi durumunda mümkün olur" diye konuştu.