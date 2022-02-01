Donetsk: Batı Ukrayna'ya silah sevkiyatını sürdürürse, Rusya'dan askeri yardım talep edebiliriz

Donbass'taki son durumla ilgili basın toplantısı düzenleyen Donetsk Halk Cumhuriyeti Sözcüsü Basurin, Batı'dan Ukrayna'ya devam eden silah sevkiyatlarına tepki gösterdi.

Sputnik’in aktardığına göre, yaptığı açıklamada Basurin, Kiev'e silah sevkiyatlarının devam etmesi halinde askeri ve askeri-teknik yardım için Rusya ve diğer ülkelere başvurma haklarını saklı tuttuklarını vurgularken Ukrayna'nın Donbass'ta saldırı eylemleri gerçekleştirmek için aktif bir şekilde taarruz grupları oluşturduğunu ifade etti.

Hatırlanacağı üzere Basurin, kısa süre önce yaptığı başka bir açıklamada Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'nın üzerinde çalışılan saldırı operasyonu planını tamamladığını duyurmuştu.

Ukrayna’ya ABD’den bir günde yaklaşık 500 ton mühimmat geldi

Öte yandan Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov, ABD'den Ukrayna'ya 80 tondan fazla mühimmat taşıyan altıncı uçağın ülkeye ulaştığını ve Kiev’e bu uçakla birlikte bir günde yaklaşık 500 ton mühimmat teslim ettiğini aktardı.

Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ABD'den Ukrayna'ya 84 ton mühimmat taşıyan altıncı uçağın ülkeye ulaştığını, Kiev’e bu uçakla birlikte bir günde yaklaşık 500 ton mühimmat teslim edildiğini belirtti.

Açıklamada, “Aradan bir gün bile geçmedi ve ABD’li dostlarımızın gönderdiği altıncı ‘kuşu’ boşaltıyoruz! Kiev'e 84 ton mühimmat geldi! Bugün toplam olarak ABD’den yaklaşık 500 ton savunma mühimmatı teslim aldık” ifadelerine yer verildi.

ABD Ukrayna Büyükelçiliği, Kiev’e yardımı sürdürecek

Diğer yandan ABD’nin Ukrayna Büyükelçiliği de Washington’un Kiev’e savunma yardımı sağlamaya devam edeceğini bildirdi.

Kurumun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Diyalog ve diplomasi yoluna oldukça büyük öncelik veriyoruz ancak Ukrayna'ya, sınırlarında toplanan çok sayıda Rus askeri gücüne karşı savunması için gerekli savunma yardımını sağlamaya devam edeceğiz. Ukrayna ile birlikteyiz” denildi.