Donetsk: Ukrayna, İngiliz uzmanların eğittiği birlikleri Donbass’a göndermeye hazırlanıyor

Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) lideri Denis Puşilin, Kiev’in İngiliz uzmanlardan eğitim alan güçleri Donbass'taki cephe hattına göndermeye hazırlandığını açıkladı.

Sputnik’te yer alan habere göre, DHC lideri Denis Puşilin, gerilimin yükseldiği Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesindeki son durumu değerlendirdi.

Rossiya 24 televizyonuna konuşan Puşilin, "Yeni üç tugay hazır duruma getiriliyor. Aralarından biri hava indirme taarruz tugayı, Lviv eğitim merkezinde İngiliz uzmanların eğitiminden geçti. Bir de dağ komando tugayı ve mekanize tugay var" dedi.

Donetsk lideri konuşmasında, "Tüm bu 3 tugay Donbas’ta, cephe hattı yakınlarına konuşlandırılacak" ifadelerini kullandı.