Donbass'ta gerilim tırmanıyor: Bayraktar SİHA'ları sonrası şimdi de yasaklı silahla saldırı

Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden Lugansk Halk Cumhuriyeti'ne bağlı Nikolayevka köyünün Ukrayna ordusu tarafından Minsk anlaşmalarıyla yasaklanan 82 mm kalibreli havan toplarıyla vurulduğu belirtildi.

Ortak Koordinasyon ve Kontrol Merkezi'nden Sputnik'e yapılan açıklamada, "Ukrayna'nın silahlı oluşumları, Minsk anlaşmaları uyarınca bölgeden tahliye edilmesi gereken ağır silahları kullanarak ateşkes rejimini ihlal etmeye devam ediyor" denildi.

Ukrayna’nın doğusundaki Donbass bölgesinde gerilim son dönemde yine artmış durumda. Söz konusu gerilim, Ukrayna ordusunun, Donbass’taki bağımsızlık yanlısı milis güçlerine karşı ilk defa Türkiye’den satın aldıkları Bayraktar TB2 SİHA’larını kullandıklarını açıklaması ardından iyice arttı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna’nın doğusunda Bayraktar TB2 SİHA’larının kullanımını da içeren yeni gerilime ilişkin, Kiev’in, Rusya’yı askeri eylemler içine çekmek için Donbass’ta provokatif bir durum yaratmaya çalıştığını söylemişti.