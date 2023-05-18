Domuz bağı cinayetlerinden hükümlü 4 Hizbullahçı daha serbest bırakıldı

Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi eski Genel Sekreteri İbrahim Sarı’nın domuz bağıyla öldürülmesi dahil 20 kişinin öldürülmesi, 31 kişinin de satır ve silahla yaralanması eylemlerine katılan 4 Hizbullahçının daha serbest bırakıldıkları ortaya çıktı.

Sözcü'den Özgür Cebe'nin haberine göre Dicle Üniversitesi eski Tıp Fakültesi Genel Sekreteri İbrahim Sarı üniversite köprüsü üzerinde 1999 yılında Hizbullah tetikçileri tarafından aracı durdurulduktan sonra kara çarşaf giydirilerek kadın kılığında kaçırılmıştı.

Sarı, Diyarbakır'ın Mardinkapı Semtindeki Savaş Mahallesi Küçükkavas Sokaktaki 11 nolu iki katlı evde sorgulandıktan sonra domuz bağıyla boğularak öldürülmüştü. Yakalanan itirafçıların yer göstermesiyle mezar evin bahçesinde yapılan polis kazısında, Sarı ile birlikte 13 kişinin cesedi, üzerine beton dökülerek gömüldükleri yerden çıkarılmıştı.

İbrahim Sarı'nın çürümüş cesedini ailesi kolundaki metal platinden teşhis etmişti. Sarı, Diyarbakır'da bir yerel televizyon kanalında dini programlar yapıyordu ve Hizbullah'ın fikirlerine karşı çıktığı için kaçırılarak öldürülmüştü.

Sarı'yı kaçıran tetikçilerden Muhammet Ömer Faruk Aydın ile birlikte yakalanan Mehmet Emin Can, Feysel Gürses, Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandı.

Üç Hizbullahçı, İbrahim Sarı, Sadık Sezer, Muzaffer Altın, Mehmet Aktaş, Abdulselam Akgül, Burhanettin Arat'ın öldürülmesi, başı açık dolaştığı için Vasfiye Süren'in yüzüne kezzap atılarak yaralanması, İdris Ercan'ın yaralanmasına katıldıkları için ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.

Yargıtay, sanıkların suçlarını itiraf etmelerine, dosya içinde toplanan mevcut delil durumuna göre işlenen cinayetlerin sabit olduğunu belirterek “Anayasal düzeni bozmak, vahim nitelikli eylemlerde bulunmak” suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını oy birliğiyle onadı.

Batman'da da Mehmet Beşir Duygun, Hikmet Bal, Dündar Çelebioğlu, Teğmen Demir, Mehmet Can Seçkin, Çetin Gidici, Mehmet Raci Değirmenci, İsmet Demir, Metin Demir, Vasıf Çetin, Halit Arslangiray, Mehmet Şirin Karabay ve Mehmet Şerif Gök'ün öldürülmesi, Nazlıhan İnatçı adlı kadının açık ve dekolte giyindiği için satırla baş ve vücudundan yaralanması başta olmak üzere 28 kişinin de yaralanması eylemlerine katılan tetikçi Nurettin Irmak da ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı. Bu mahkumiyet kararı da Yargıtay tarafından onanarak kesinleşti.

4'ü de serbest kaldı

HÜDA-PAR ile AKP yakınlaşmasının 24 Haziran 2018 seçimlerinden sonra başlamasıyla tetikçilere de tahliye yolu açılınca, bu cinayetleri işleyen hükümlü Hizbullahçılar hakkında, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) normları, uzun tutukluluk süresi, işkence ve avukatsız yargılama gibi nedenlerle yargılamanın yenilenmesi kararı alındı. Bu kararla birlikte cinayetleri işleyen bu 4 tetikçi hakkında infaz durdurma kararı verilerek, tümü tahliye edildi.

25 yıldan beri aranıyordu, teslim oldu, bir gün bile tutuklanmadan serbest kaldı

Hizbullah adına iki kişinin öldürülmesi, iki kişinin de kaçırılması eylemlerine katıldığı gerekçesiyle hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava dosyası bulunan, örgütün köylerde fahri imamlığını yapan Siraç Şanlı da 25 yıldan beri aranıyordu.

Şanlı, Hizbullah tetikçilerinin toplu tahliyelerini, yakalananların kısa süre sonra serbest bırakıldıklarını duyunca, kendi isteğiyle adliyeye gelerek teslim oldu. İfadesi alınan Şanlı, bir gün bile tutuklu kalmadan serbest bırakıldı. Şanlı'nın, 2'si Gaffar Okkan suikastının faili olan 3 kardeşi de Hizbullah'ın askeri kanat yapılanmasında yer alıyordu.

Bunlardan Okkan suikastı zanlısı Necmettin Şanlı ile Kemalettin Şanlı halen aranırken, Veysi Şanlı ise suikast sonrası yakalanıp bir süre tutuklu yargılandıktan sonra tahliye edilmişti.

Talimat verdiği tetikçileri tanımadığını söylemedi

Toplu tahliye kararlarını duyunca 25 yıl sonra kendi isteğiyle Adliye'ye gelerek teslim olan Siraç Şanlı, kendisi aleyhine yüzlerce sayfalık ifade veren, korucuların öldürülmesi için talimat verdiği tetikçileri tanımadığını söyledi.

Mahkeme, hakkında birleştirme kararı verilen üç ayrı dava dosyası bulunan, yakalanan tetikçilerin teşhis ve ifadelerinde aleyhine yüzlerce sayfalık ifade olan Siraç Şanlı hakkındaki yakalama kararını, 11 Şubat 2020 günü kaldırıp serbest bırakılmasına karar verdi.

Tek bir gün bile tutuklu kalmayan Şanlı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle tutuksuz yargılanıyor.