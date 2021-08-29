Dominic Raab: Uluslararası toplum, Taliban'la uğraşırken gerekli tüm araçları kullanmalı

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, uluslararası toplumun Afganistan'daki Taliban'la uğraşırken yaptırımlar da dahil olmak üzere gerekli tüm araçları kullanması gerektiğini söyledi.

İngiltere menşeli Telegraph'a yazdığı yazıda Raab, "...Taliban konusunda net görüşlü olmalıyız ve yaklaşımımızı yüksek dozda gerçekçilikle yumuşatmalıyız. Davranışları üzerinde etki yaratmak için uluslararası toplum birlikte çalışmalı ve elimizdeki tüm araçları kullanmalıdır: yardım, uluslararası finansal sisteme erişim ve tüm yaptırımlar. BM'nin Hindistan'ın başkanlık ettiği yaptırımlar komitesindeki ortaklarla ve kendi insan hakları yaptırım rejimimiz aracılığıyla çalışmaya hazırız” dedi.

İngiltere Dışişleri Bakanı, önümüzdeki günlerde ve haftalarda Taliban üzerinde maksimum "ılımlılaştırıcı etki" uygulanması gerektiğini vurguladı.

Raab, İngiltere'nin BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri ve Çin, Hindistan, Pakistan, Türkiye ve Rusya'nın da aralarında bulunduğu "bölgesel aktörlerle" Afganistan konusunda bir Uluslararası Temas grubunun çalışabilirliğini test etmek için çalıştığını söyledi.

İngiltere, Afganistan'dan tahliye misyonunu dün sona erdirdi. İngiltere'nin Afganistan Büyükelçisi Laurie Bristow, ülkenin son iki hafta içinde Kabil'den yaklaşık 15 bin İngiliz ve Afgan'ı tahliye ettiğini söyledi. Bristow'a göre, tahliye operasyonunda yaklaşık 1000 askerin yanı sıra diplomatik ve sivil personel çalıştı.

Cumartesi günü İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile Afganistan'daki durumu görüştü.