Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı ile Afganistan'daki durumu görüştü

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Afganistan'daki son gelişmeler ele alındı.

Blinken, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Afganistan'dan güvenli ve düzenli bir tahliye sağlamak için devam eden ortak çabalarımız hakkında bugün tekrar konuştum. Türkiye, önemli bir NATO Müttefikidir ve ortaklığı için minnettarız" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile de Afganistan'la ilgili bir telefon görüşmesi yaptı.