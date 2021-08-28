Biden: 36 saat içinde büyük olasılıkla bir saldırı daha olacak

ABD Başkanı Joe Biden, askeri komutanların kendisini önümüzdeki 24-36 saat içinde birliklere ve sivillere yönelik başka bir saldırının muhtemel olduğu konusunda bilgilendirdiğini söylediği bir açıklama yayınladı.

Başkanın uyarısı, Kabil havaalanında 170 Afgan ve 13 ABD askerinin ölümüne neden olan bombalı saldırının ardından geldi. Biden, 31 Ağustos'a kadar sivilleri ve müttefikleri tahliye etme misyonunun devam ettiğini ve alınan yeni güvenlik önlemlerinden etkilenmeyeceğini yineledi.

Biden, "Kabil'deki hain duruma rağmen sivilleri tahliye etmeye devam ediyoruz" dedi.

Başkan ayrıca, IŞİD-H saldırısına yanıt olarak ABD'den daha fazla saldırı sözü verdi. Biden'ın açıklamasından önce, ABD'nin Kabil saldırılarının planlanmasında yer alan iki "yüksek profilli" kişiyi öldüren hava saldırıları düzenlediği açıklanmıştı.

Afganistan'daki 20 yıllık askeri çatışmanın önümüzdeki günlerde sona ermesine rağmen Biden, "Bu grev son değildi" dedi.

Afganistan'dan son 24 saatte 6000'den fazlası olmak üzere yaklaşık 117.000 kişi tahliye edildi ve ABD, ülke dışına son seferlerini yapmaya hazırlanırken ülkedeki asker sayısını düşürmeye başladı.

Biden yaptığı açıklamada, tahliyelerin aslında 31 Ağustos'a kadar tamamen tamamlanacağını garanti etmedi ve "ordumuz ayrıldıktan sonra insanların Afganistan'dan ayrılmaya devam etmesine yardım etmenin" yollarını tartıştıklarını ifade etti.