Domates üreticileri Antalya'da yol kapatıp eylem yaptı

Tarım ve Orman Bakanlığı, domates ihracatına 14 Nisan 2023’e kadar kısıtlama getirmişti. Karara, fiyatlardaki artış ve deprem sonrası arzda sorun yaşanmasını önlemek gerekçe gösterilmişti. Kaş ilçesindeki domates üreticileri, ihracat kısıtlamasının kaldırılması için eylem yaptı.

DHA'nın haberine göre, üreticiler, Antalya - Muğla D-400 kara yolunun Kaş - Seydikekemer yolunun bir bölümünü araçlarıyla trafiğe kapattı.

Domatesin üretim maliyetinin yüksek olduğunu, ihracat kısıtlaması sonrası satış fiyatının düştüğünü ve daha da düşeceğini öne süren üreticiler, Avrupa'daki firmalara verilen taahhütler olduğunu anlattı.