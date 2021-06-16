Dolmabahçe'deki altın vazolar nerede?

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı’na bağlı Dolmabahçe Sarayı’nda muhafaza edilen, Sultan Abdülmecid’den kalma, her biri ağırlığı 46 kilogram olan som altından 2 vazonun akıbetini Meclis gündemine taşıdı.

Duvar'da yer alan habere göre, Tanal’ın hem Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’a hem de Bakan Ersoy’a yönelttiği sorular şöyle: