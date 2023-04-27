'Dolar/TL'de adil seviye 21'

Uluslararası Finans Enstitüsü'nden dolar/TL'nin adil değeri hakkında rapor yayımlandı:

IIF'nin Başekonomisti Robin Brooks yayımlanan raporda, dolar/TL'nin adil değerinin 21 seviyesinde olduğunu belirtti.

Ekonomim'in aktardığı IIF'in raporunda, yaklaşan seçimlerin Türkiye'nin varlıkları değer kaybetmiş krediye dayalı büyüme modelinin sonunu getirme potansiyeli bulunduğuna dikkat çekildi.

Bu durumun liranın toparlanabilmesi için olumlu bir gelişme olacağı ve IIF'in dolar/TL adil değer tahminini düşürmeye sevk edebileceği belirtildi.

Kurum, lirada değer kaybının süreceği beklentisinin yaygın olmasına rağmen, karamsarlığın aşırı seviyeye ulaştığı görüşünü savundu.