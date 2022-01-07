Doları 18 liradan satıp, 10 liraya geri alan ismi açıklamıştı: Açıklama yargıya taşındı

Demirören Şirketler Grubu, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın “Demirören Grubu ve 5 şirket 20 Aralık günü çok yüksek yüklü miktarda dolar bozdurdu. 3-4 gün içerisinde de tekrar döviz aldıklarını kesin olarak biliyoruz” açıklamasını yargıya taşıdı.

İddiayı yalanlayan Demirören Grubu, Başarır'ı iddialarını ispatlamaya, özür dilemeye ve istifaya çağırmıştı. Başarır ise, "Neden özür dileyeyim? Tabi ki benim görevim bu iddiaları sormaktır" demişti.

Demirören Şirketler Grubu'ndan yapılan yeni açıklamada ise Başarır'ın bu iddiasının yargıya taşındığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"CHP Mersin milletvekili Ali Mahir Başarır’ın Demirören Şirketler Grubu hakkındaki asılsız iddialar yargıya taşındı.

Başarır, aradan geçen süre zarfında İddialarıyla ilgili hiçbir bilgi ve belge ortaya koyamadı. Demirören Şirketler Grubu avukatları konuyla ilgili savcılığa suç duyurusu yaptı.

Başarır hakkında ayrıca asılsız iddialarıyla ilgili tazminat davası da açıldı."

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ne demişti?

"20 Aralık'ta kimler döviz aldı, kimler bozdurdu? Buradan net bir şey söyleyeyim. Demirören Grubu ve 5 şirket 20 Aralık günü çok yüksek yüklü miktarda dolar bozdurdu. 3-4 gün içerisinde de tekrar döviz aldıklarını kesin olarak biliyoruz. Ziraat Bankası'na, Halk Bankası'na, Vakıfbank'a sorduğumuz zaman, bizzat görüşmek istedim bilgi vermediler. Yıldırım Demirören ve 5 şirket, 19-20 Aralık'ta dövizini 17-18 liradan satmıştır. 10.30'a düştüğünde bu şirketler döviz almıştır. Yani 10 milyar dolar bozduran bu şirketlerin yaklaşık 16 milyar doları olmuştur."



