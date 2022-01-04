'Doları 18 liradan bozdurup sonra yeniden 10 liraya alan isimlerden ilki belli oldu'

CHP Mersin Milletvekili Başarır, hükümete yakınlığıyla bilinen şirketlerin çok yüksek miktarda dolar bozdurduğunu öne sürdü.

Haber Merkezi

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, 20 Aralık'ta AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından Demirören Grubu ile iktidara yakın 5 şirketin, doları 18 TL'den satıp, 10,30 TL'den yeniden alım yaptıklarını öne sürdü.

Halk TV'de konuşan Ali Mahir Başarır, "Demirören Grubu ve 5 şirket, 20 Aralık günü çok yüksek yüklü miktarda dolar bozdurdu ve 3-4 gün içerisinde de tekrar döviz aldı. Kesin olarak biliyoruz" dedi.

Başarır şöyle dedi:

"20 Aralık'ta kimler döviz aldı, kimler bozdurdu? Buradan net bir şey söyleyeyim. Demirören Grubu ve 5 şirket 20 Aralık günü çok yüksek yüklü miktarda dolar bozdurdu. 3-4 gün içerisinde de tekrar döviz aldıklarını kesin olarak biliyoruz. Ziraat Bankası'na, Halk Bankası'na, Vakıfbank'a sorduğumuz zaman, bizzat görüşmek istedim bilgi vermediler. Yıldırım Demirören ve 5 şirket, 19-20 Aralık'ta dövizini 17-18 liradan satmıştır. 10.30'a düştüğünde bu şirketler döviz almıştır. Yani 10 milyar dolar bozduran bu şirketlerin yaklaşık 16 milyar doları olmuştur." 

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