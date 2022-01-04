Kılıçdaroğlu: Dolar kurundaki oynamalardan Türkiye tarihinin en büyük soygunu gerçekleşti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisini grup toplantısında konuştu. "Dolar kurundaki oynamalardan Türkiye tarihinin en büyük soygunu gerçekleşti" diyen Kılıçdaroğlu, "Soygunun bütün ayrıntılarını ortaya çıkarmak istiyoruz. Grup başkanvekillerimiz bir önerge verdi bugün. Bu önergeye kim hayır diyorsa o yolsuzluğun ortağıdır. Bütün vatandaşları bugün Meclis TV'yi izlemeye davet ediyoruz. Soygunun ayrıntıları olacaktır. Bunu öğrenme hakkımız var. 128 milyar doları nasıl unutmadıysak bu soygunu da unutmayacağız" şeklinde konuştu.
CHP Genel Başkanı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik müfettiş görevlendirilmesi hakkındaysa "Sizin feriştahınız da gelse bizim belediye başkanlarına bir şey yapmaz. Sizin değeriniz bizim belediye başkanlarımızın tırnağı kadar bile değil" ifadesini kullandı.
'İmamoğlu'ndan intikam almaya çalışıyorlar'
Kılıçdaroğlu'nun sözlerinden öne çıkanlar şöyle: