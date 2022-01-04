Kılıçdaroğlu: Dolar kurundaki oynamalardan Türkiye tarihinin en büyük soygunu gerçekleşti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisini grup toplantısında konuştu. "Dolar kurundaki oynamalardan Türkiye tarihinin en büyük soygunu gerçekleşti" diyen Kılıçdaroğlu, "Soygunun bütün ayrıntılarını ortaya çıkarmak istiyoruz. Grup başkanvekillerimiz bir önerge verdi bugün. Bu önergeye kim hayır diyorsa o yolsuzluğun ortağıdır. Bütün vatandaşları bugün Meclis TV'yi izlemeye davet ediyoruz. Soygunun ayrıntıları olacaktır. Bunu öğrenme hakkımız var. 128 milyar doları nasıl unutmadıysak bu soygunu da unutmayacağız" şeklinde konuştu.

CHP Genel Başkanı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik müfettiş görevlendirilmesi hakkındaysa "Sizin feriştahınız da gelse bizim belediye başkanlarına bir şey yapmaz. Sizin değeriniz bizim belediye başkanlarımızın tırnağı kadar bile değil" ifadesini kullandı.

'İmamoğlu'ndan intikam almaya çalışıyorlar'

Kılıçdaroğlu'nun sözlerinden öne çıkanlar şöyle:

"Devleti yönetenler kin ve öfkeden medet ummamalı. Devlet öfkeyle değil akılla, birikimle adaletle yönetilir. O kadar öfke duyuyorlar ki belediye başkanlarımızın çalışmalarını hazmedemiyorlar, onlar üzerinde baskı kurmaya çalışıyorlar, her türlü iftirayı atabiliyorlar. Bu haksızlığı adaletsizliği yapanların inançları bizim inancımıza benzemiyor. Ekrem İmamoğlu'ndan intikam almaya çalışıyorlar. Neymiş terörist varmış. Senin görevin ne kardeşim?

'İstanbul'un rantı 16 milyonun'

İstanbul'un rantını o kadar çok yediler ki doymuyorlar. Yedirmeyeceğiz size o rantı. O rant 16 milyon İstanbullu'nun. 16 milyon insanın hakkını hukukunu koruyacağız. Bunların temel görevi kul hakkı yiyerek beslenmektir. Alın teriyle değil.

Sözde hâkimler efendim 4 pusuladan biri sahtedir diye karar aldılar. Adalet tarihinin yüz karasıdır o karar. Ne oldu millet? 13 bin küsurluk fark 800 bine çıktı. Şimdi görevli müfettişler gitmişler. Gitsinler efendim. Aynısını Ankara Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde de demişlerdi. Efendim Mansur Yavaş kazanırsa faturaları teröristler toplayacakmış, ya bu kadar akıldan yoksun insanlar nasıl siyaset yapıyorlar anlamakta zorluk çekiyorum. Erdoğan dava açarsa bunu da mahkemede ispat etmeye hazırım. Ama korkudan dava açamaz. Bunların temel görevi kul hakkı yiyerek beslenmektir.

Saray'daki oturan zat hep millete yalan söyledi. Yeri geldi beceriksizliğini dış güçlere yükledi. Vatandaş yiyor mu bunları? Yemiyor tabi. Bu ülkeyi yöneten sen değil misin? Dış güçler varsa onlarla mücadele etmen gerekmiyor mu? Gerekiyor. Neden bunları yapmıyorsun sen millete yalan söylüyorsun. Dolar kurundaki oynamalardan Türkiye Cumhuriyet tarihinin en büyük soygunları gerçekleşti. Dolar kurunu yükseltenler 18'den sattılar daha sonra 13'ten geri aldılar.

'Zamları yapan Erdoğan'

Yeni bir şey söylemeye kalktı beyefendi 'Fahiş fiyat oyunlarıyla mücadelemizi kesintisiz sürdüreceğiz.' demek ki şunu kabul ediyor bir fahiş fiyat var, bunu kim yaptı onu söylemiyor ama bu işin mücadelesini sürdüreceğim diyor. Elektriğe yüzde 52 ile yüzde 127 oranında zammı kim yaptı? Elektrikle cumhuriyet tarihinin en büyük zammını yapan kim? Dış güçler mi yaptı bunu? Nasıl ödeyecek vatandaşlar bunu? Elektriğe zam ne demek? Elektriğe zam iğneden ipliğe her şeye zam demektir. Herkes elektrik kullanıyor. Fahiş fiyata ortam hazırlayan, faiz zammı yapan Erdoğan. Fahiş fiyatlarla mücadele edeceğim deyip halka yalan söyleyen kim? O da Erdoğan! Zam yapmadığın bir şey açıkla. Açıklayamaz. Ama ben bir şey söyleyeyim teneffüs ettiğimiz havaya şimdilik zam yok.

'Senin milliyetçilik diye ortada gezmenden de hoşlanmıyorum'

Dolarla ihale alanlar hayatlarından çok memnun. Mevduatın elde edeceği faize dolarla garanti verenler ya da alanlar, bunlar da çok memnun. Torpiliyle beş yerden maaş alanlar bunlar son derece memnunlar. Bunlar dönüp dolayıp Erdoğan'a dua ediyorlar. Kim yararlanıyor bu düzenden? İşte bu parazitler yararlanıyor. Ama Millet İttifakı olarak biz bu sorunu çözeceğiz. Türkiye'yi dolar baronlarının ülkesi haline dönüştürmeyeceğiz. Bahçeli'ye de söyleyeyim senin milliyetçilik diye ortada gezmenden de hoşlanmıyorum. Milliyetçi demek liraya değer veren kişi demektir. Hiçbir ülkücü haramzadelere hizmet etmez.

Şentop'a tepki: TBMM'yi bir avuç insanın yolsuzluğuna malzeme edemezsin

Şimdi bir kanun getiriyorlar efendim Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çıkaracağı bir kanunda bütün süreleri 49 yıla çıkarıyorlar. Özellikle bu lafım TBMM'yi yöneten ve başkanı olan kişiye. TBMM'yi bir avuç insanın yolsuzluğuna malzeme edemezsin. O kanun tasarı teklifini geri çek. TBMM böyle bir ayıbı kaldıramaz. İhale yap kardeşim ya! Belki birileri daha fazla verecek. Anayasa'ya aykırı uygulama yapıyorlar. Yav Katarlılara vermediğiniz yer kalmadı .Şimdi kalkıp memleketi 'Katar Katar' satarsınız ortalığa çıkıp ben milliyetçiyim diye gezersiniz. Nasıl ülkücülük bu!

'Katarlılar bunların sırlarını biliyor'

Türkiye'nin çıkarları geride, Türkiye'nin bütün varlıkları peşkeş çekiliyor ama kendisini milliyetçi ve ülkücü olarak kabul eden çakmalar sözde biz buna karşıyız, yok efendim her türlü desteği veriyorlar. Geldi Katar şeyhleri ağırlandılar, aynı Katar gitti Doğu Akdeniz'de münhasır ekonomik belgede Rum'larla iş birliği yaptı ve araştırma yapıyor. Bahçeli'den, Erdoğan'dan, Dışişleri Bakanı'ndan bir ses çıktı mı? Katarlılar olunca ağızlarına bant çektiler. Çünkü Katarlılar bunların çok fazla sırlarını biliyorlar. Konuşamazlar katarlılara karşı. Katar aşkının topluma maliyeti nedir?

'Faizlere en büyük hizmeti yapan Erdoğan'

Devleti yönetmeyi değil devleti soymayı amaçlamışlar. Bunlar bir avuç insan kene gibi milletin sırtına yapışmış kanlarını emiyorlar. Batan geminin malları felsefesiyle hareket ediyor. Sonra da filikalara binip gitmek istiyorlar. Ama biz göndermeyeceğiz. Tüketici kredisi faizleri yüzde 25'e çıktı. Hani düşmüştü faizler?

'Faizleri düşüreceğiz nass var' deyip, dini siyasete alet edip, vatandaşı kandırıp arka kapıdan hazineyi soyup tefecilere hizmet ediyorlar. Türkiye tarihinde tefecilere faizlere en büyük hizmeti yapan kişi Saray'da oturan zattır, adı da Erdoğan'dır.

'Zincirlerle kapıları kapadılar'

Beyefendi diyor ki, ben eşkiyaymışım. Neden gittim Milli Eğitim Bakanlığı'na? Ankara'da dayısı olmayanların sesi olmak için oraya gittim. Sınavda derece alıyorsun, sözlüde düşük puan verip eliyorlar. Niçin? Dayılar yok diye. Ben oraya gittiğimde zincirlerle kapıları kapadılar. Genç arkadaşlarıma sesleniyorum. Ankara'da dayınız var, amcanız var, fitil fitil burunlarından getireceğiz."