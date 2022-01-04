Bahçeli: Kılıçdaroğlu'nun milletimizden özür, Allah'tan af dilemesini bekliyoruz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli, "Ağzının dikişleri patlamış CHP'li bir grup başkanvekili, Kuran kursları için 'Orta Çağ zihniyeti' dedi. Edepsiz sözden dolayı CHP Genel Başkanı'nın aziz milletimizden derhal özür, Allah'tan da af dilemesini hemen bekliyoruz. Din bilmezler" diye konuştu.

Bahçeli’nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle: