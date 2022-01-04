Bahçeli: Kılıçdaroğlu'nun milletimizden özür, Allah'tan af dilemesini bekliyoruz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli, "Ağzının dikişleri patlamış CHP'li bir grup başkanvekili, Kuran kursları için 'Orta Çağ zihniyeti' dedi. Edepsiz sözden dolayı CHP Genel Başkanı'nın aziz milletimizden derhal özür, Allah'tan da af dilemesini hemen bekliyoruz. Din bilmezler" diye konuştu.
Bahçeli’nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
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"2021 yılı bir defa Covid-19 salgınının gölgesinde geçmiştir. Ülkemizde vaka sayılarının artış trendinde olması üzerinden durulması gereken başka bir husustur. Salgın karşısında rehavete kapılmak, kuralları yok saymak çok risklidir.
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6 Ocak’ta ABD Kongre baskınıyla çetin geçeceği belli olan 2021 yılında demokrasi ayıpları, hukuk kayıpları, insan hakkı ihlalleri, asimetrik kapışmalar, ekonomik saldırılar, insani dramlar, doğal afetler, kanlı darbeler, çok kutupluluk sancıları yaşanmıştır.
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Türkiye'ye sığınan Afgan ve Suriyeli sığınmacıların kendi ülkelerinde güvenli, huzurlu ve istikrarlı bir ortamın inşasından hemen sonra geri dönüşlerinin gönüllü şekilde ikmal ve idamesi milli bir zarurettir.
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Ağzının dikişleri patlamış CHP'li bir grup başkanvekili, Kuran kursları için 'Orta Çağ zihniyeti' dedi. Bunu Müslüman Türk milletine karşı söylemiştir. Ahmaklığın en ciddi delili aynı şeyi defalarca yapmak ve farklı sonuç beklemektir. Edepsiz sözden dolayı CHP Genel Başkanı'nın aziz milletimizden derhal özür, Allah'tan da af dilemesini hemen bekliyoruz. Din bilmezler. Kitabımıza Ortaçağ zihniyeti diyen kalpsizlerin, kemiksizlerin nüktanlarını da yanlarına bırakmayız. Dinimize laf söyletmeyiz, imanımıza söz ettirmeyiz.
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Yunanistan'ın silahlanma yarışı, Ege'de uluslararası hukuku çiğnemesi, hazmedilmesi mümkün olmayan hamlelerdir. Ege Denizi'ne fit serpiştirenlerin sonu hezimettir. Yunanistan savaş gemisine fazla güvenmesin. Yunanistan sabrımızı test etmekten vazgeçmelidir.
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Suriye kangrene dönüşmüştür. Suriye'de iç huzur hakim olmadan Türkiye güvenli olamaz.
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HDP demokrasinin yüz karasıdır, kesinlikle kapatılmadırı. HDP ile gelecek düşleyen, ittifak kuran hangi parti varsa suç ortağıdır. Sözde milletvekillilerinin dokunulmazlıkları kaldırılmalı, mahkeme önüne çıkarılmalı.
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İBB'de işe alınan kişilerden 557'sinin terör örgütleri ile ilişkili olduğu iddiası üzerine, İçişleri Bakanlığı'nın teftiş mekanizmasını çalıştırması bir idare marifetidir. Bundan rahatsızlık duyanlar, İçişleri Bakanımızı karalamaya yeltenenler, utanmaz yüzleriyle Türkiye'nin karşı cephesi, Türk milletinin kripto hasımlarıdır. Müfettiş görevlendirildi, ne var bunda? Suç işlenmişse birinci derece sorumlusu bal gibi, buz gibi belediye başkanı olan zattır. Belediyeye terörist almanın neresi milli iradenin hükmüdür? Çok ciddi iddialar teftiş edilmesin mi? Lafı ortaya attım, isteyen istediğini alsın diyen çürük yumurta, senin dilinin altındaki bakla nedir?
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Özel teşebbüsten dolayı endişeli olduğunu söyleyen, sürecin İmamoğlu'nun adaylığını güçlendireceğini söyleyen sulu gözlü siyasetçi, siyasete devam etmek için CHP'de yer mi yapıyorsun? Kaybettiğin itibarını Halk TV ekranında mı arıyorsun?
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Önyargıyla teftiş sürecinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’yla ilgili bir mesele olmadığını iddia edenler siz nasıl bir kafaya sahipsiniz? Bununla iktifa etmeyip, “TSK’nın içerisinde bazı FETÖ’cülere karşı operasyon yapılması hükümetin TSK’ya tavrını mı ortaya koyar” sorusuyla teftiş sürecini baltalamak isteyen, dönemin Genelkurmay Başkanı’nı, bugünün Milli Savunma Bakanı’nı töhmet altında bırakan saygıdeğer siyasetçi, senin varmak istediğin yer neresi, yapmak istediğin nedir?
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na terör örgütleriyle irtibat ve iltisaklı olanların alımında en alttan en üste kadar hiyerarşik zincirdeki herkes sorumlu değil midir? Belediye Başkanı, kimlerin işe alınıp alınmadığını sormayacak mıdır? Sordu ise bu teröristler ne arıyor diyemedi mi? Demedi ise suçludur. Biliyor da HDP korkusundan dolayı susmuşsa yine suçludur. Hiç haberi yoksa, daha tehlikelidir, o zaman da katmerli suçludur. Anlayacağınız, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı her durumda sorumludur. İddialar tevsik edilirse, suç sabit görülürse, tekraren ifade ediyorum; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı bir saniye bile olsa makamını işgal edemez, etmemelidir."