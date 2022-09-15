Dolarda yukarı yönlü hareketlenme

ABD'de Ağustos ayı enflasyon verisinin yüzde 8,3 gelmesinin ardından piyasalarda gözler ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek haftaki toplantısına çevrildi.

Fed'in gelecek haftaki toplantısında, federal fonlama oranı politikasına başladığı 1990'lardan bu yana ilk kez 100 baz puanlık faiz artırımına gideceği ihtimali fiyatlamalara girerken, Kasım ve Aralık toplantılarında da agresif duruşunu sürdüreceği beklentileri güçlendi.

Gelişmelerin ardından serbest piyasada 18,23 liradan alınan dolar 18,26 liradan satılıyor. 18,18 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 18,36 lira olarak belirlendi.