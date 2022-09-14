ABD'de enflasyon en zenginleri böyle etkiledi: Hisseleri düştü

ABD'de dün açıklanan enflasyon verileri beklenenin üzerinde gelirken ABD borsalarındaki sert düşüş en zenginlerin servetlerinde 100 milyar dolara yakın gerilemeyi getirdi.

Jeff Bezos ve Elon Musk başta olmak üzere en zengin milyarderler borsadaki satışlar sonucu servetlerinden bir günde toplam 93 milyar dolar kaybetti.

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre hisselerdeki düşüşlerden en çok etkilenen Jeff Bezos'un serveti bir günde 9,8 milyar dolar geriledi.

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk'ın net serveti 8,4 milyar dolar gerilerken, Mark Zuckerbeg, Larry Page, Sergey Brin ve Steve Ballmer da servetleri bir günde 4 milyar dolardan fazla düşen zenginler oldu.

Warren Buffett 3,4 milyar dolar, Bill Gates ise 2,8 milyar dolar servet kaybetti.

ABD'de dün açıklanan Ağustos ayı tüketici enflasyonu yıllık bazda yüzde 8,3 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşmişti. Açıklanan verinin ardından Wall Street hisseleri düşmüştü.

Dün ABD'de S&P 500 Endeksi yüzde 4,4 ile Haziran 2020'den beri en büyük düşüşü kaydederken teknoloji ağırlıklı Nasdaq borsası da yüzde 5,5 düşmüştü. Borsadaki düşüşler enflasyon verilerinin beklenenin üstünde gelmesi ve ABD Merkez Bankası'nın daha agreif faiz artışlarına gitmesi beklentisiyle gerçekleşti.