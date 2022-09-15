IMF düzen için endişeli: Sert kış sadece üşütmeyecek

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Avrupa'nın Ukrayna'daki savaşın ekonomik sonuçlarından doğrudan etkilendiğini belirterek, sert bir kışın Avrupa'da toplumsal huzursuzluğa yol açabileceğini söyledi.

Georgieva, "Tabiat ana iş birliği yapmamaya karar verirse ve kış gerçekten sert geçerse, bu bazı toplumsal huzursuzluklara yol açabilir" dedi.

Dünya gazetesinde yer alan habere göre, Georgieva, enflasyonun inatçı ve düşünülenden daha geniş tabanlı olduğuna işaret ederek, merkez bankalarının da enflasyonla mücadelede inatçı olmaları gerektiğini söyledi.