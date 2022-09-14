Merkez Bankası arka kapıdan 75 milyar dolar sattı iddiası

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) döviz kurlarındaki artışı frenlemek için son 8 ayda "arka kapıdan" sattığı döviz miktarının 75 milyar dolar olduğu iddia edildi.
Bloomberg Türkiye ve İsveç Ekonomisti Selva Baziki, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Ocak-Ağustos aylarında döviz piyasalarına 75 milyar dolar kadar müdahale ettiğini tahmin ediyoruz. Bu, ayda 9,5 milyar dolar. Müdahaleler, kısmen turizm geliri nedeniyle yaz boyunca yavaşlamış görünüyor" diye belirtti.
We estimate the Central Bank of the Republic of Turkey has intervened as much as $75 billion in FX markets Jan-Aug.— Selva Baziki (@SelvaBaziki) September 14, 2022
That is $9.5 billion/month.
Interventions seem to have slowed down over the summer, partly due to tourism income.
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