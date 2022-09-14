Merkez Bankası arka kapıdan 75 milyar dolar sattı iddiası

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) döviz kurlarındaki artışı frenlemek için son 8 ayda "arka kapıdan" sattığı döviz miktarının 75 milyar dolar olduğu iddia edildi.

Bloomberg Türkiye ve İsveç Ekonomisti Selva Baziki, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Ocak-Ağustos aylarında döviz piyasalarına 75 milyar dolar kadar müdahale ettiğini tahmin ediyoruz. Bu, ayda 9,5 milyar dolar. Müdahaleler, kısmen turizm geliri nedeniyle yaz boyunca yavaşlamış görünüyor" diye belirtti.