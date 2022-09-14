FT'den Türkiye'ye giren kaynağı belirsiz para analizi: 'Rus kokusu'

İngiliz ekonomi gazetesi Financial Times (FT), Türkiye'de kaynağı belirsiz para giriş ve çıkışlarını gösteren "net hata ve noksan" kaleminde yaşanan artışı analiz eden bir makale yayımladı. Gazete Bluebay Varlık Yönetimi Stratejisti Timothy Ash'in sözlerine dayanarak artışta "Rus etkisi kokusu" alındığını ileri sürdü.

Türkiye'den yabancı sermayenin son 10 yılda büyük bir çıkış gerçekleştirdiği kaydedilen haberde "Erdoğan küçük bir yardımcı ya da yardımcılar bulmuş gözüküyor" denilerek son dönemde ülkeye "gizemli" sermaye akışına işaret eden Bloomberg'in haberine atıfta bulunuldu.

Merkez Bankası'nın açıkladığı "net hata-noksan kalemi"nin bu yılın ilk 7 ayında 24,4 milyar dolara ulaştığı belirtilen haberde bu rakamın geçen yıl aynı dönemde 10,2 milyar dolar olduğu hatırlatıldı.

FT'ye konuşan Capital Economics’ten Liam Peach “Gerçek şu ki, net hata noksan kalemini neyin harekete geçirdiğini bilmiyoruz" dedi.

Peach "Bu şu anda Türkiye'de çok yüksek ve muhtemelen yanlış kaydedilen sermaye akışlarının bir sonucu. Ama gerçekte altın ve döviz rezervi satışlarından hizmet ticaretinin yanlış kaydedilmesi ya da kaçakçılığa kadar pek çok şeyi yansıtıyor olabilir. Neler olup bittiğini bilmek gerçekten zor ama bunun bu yıl cari işlemler açığına önemli bir destek sağladığı açık. Bu açıklanamayan akışlar tersine dönerse Türkiye'nin düşük rezervleri yeniden dikkat çekecek" dedi.

BlueBay Asset Management Stratejisti Timothy Ash ise Türk bankalarının "dışlanmış" bir devletten çıkan parayı kabul etmekten memnuniyet duyacağını belirtti. Gazete Ash'in bu sözlerine dayanarak onun "Rus etkisi kokusu aldığı" yorumunu yaptı.

Ash "Eğer biri bir bavul dolusu nakitle gelirse (Türk bankaları) onun iş yapmasına izin verecek yolları bulur. Türk yetkililer (sermaye) akışlarını kolaylaştırarak öyle ya da böyle yaptırımların net kazananı olacaklarını düşündüklerini bilinir kılıyor" dedi.

Erdoğan geçen hafta yaptığı açıklamada "Merkez Bankamızda dikkat ederseniz bir defa rezerv yükselmeye başladı. Bu tabii döviz rezervi noktasında bizim rahat hareket etmemizi sağlamış oluyor. Bu konuyla ilgili de şu anda birçok dost ülke gerekli desteklerini sağ olsun veriyorlar. Onlardan borçlanmamız Merkez Bankası olarak güçlenmemize neden oluyor. İnşallah bunu başarmak suretiyle de dövizdeki bu sıkıntıyı aşmış olacağız” demişti.