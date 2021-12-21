AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü 'yeni önlemler' açıklaması sonrası 5 lira düşerek güne 13,50'den başlayan dolar, yaklaşık 2 lira daha düştü.
Dün akşam 18'i geçen dolar, sabah saatlerinde 12 liranın altından işlem görüyor.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dış Haberler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dolarda son durum: Güne 12 liranın altında başladı
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü açıklamaları sonrası güne 13,50'den başlayan dolar, 11,72'ye kadar geriledi.
Haber Merkezi
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü 'yeni önlemler' açıklaması sonrası 5 lira düşerek güne 13,50'den başlayan dolar, yaklaşık 2 lira daha düştü.
Dün akşam 18'i geçen dolar, sabah saatlerinde 12 liranın altından işlem görüyor.