Dolarda son durum: Güne 12 liranın altında başladı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü açıklamaları sonrası güne 13,50'den başlayan dolar, 11,72'ye kadar geriledi.

Haber Merkezi

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü 'yeni önlemler' açıklaması sonrası 5 lira düşerek güne 13,50'den başlayan dolar, yaklaşık 2 lira daha düştü.

Dün akşam 18'i geçen dolar, sabah saatlerinde 12 liranın altından işlem görüyor.

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Erdoğan'dan 'yeni tedbirler' açıklaması