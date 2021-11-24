Dolar ve avro dün yaşanan yükseliş sonrası güne yine yüksek seyirli başladı.
Güne 12,80 civarında başlayan dolar yeniden 13 lirayı geçti. Dolar saat 8.45 itibariyle 13,12'yi görmüş durumda.
Dün 15 lirayı gören avro ise 14,77'den işlem görüyor.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dolar sabah saatlerinde yeniden 13 lirayı geçti, avro da yükselişte
Dolar dünkü yükselişin ardından bu sabah da 13 lirayı geçti. Avro ise 14,77'den işlem görüyor.
Haber Merkezi
Dolar ve avro dün yaşanan yükseliş sonrası güne yine yüksek seyirli başladı.
Güne 12,80 civarında başlayan dolar yeniden 13 lirayı geçti. Dolar saat 8.45 itibariyle 13,12'yi görmüş durumda.
Dün 15 lirayı gören avro ise 14,77'den işlem görüyor.