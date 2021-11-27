Dolar hamlesi: Yiğit Bulut'un işlemleri de incelecek mi?

Döviz üzerinden manipülasyon yapılmasıyla ilgili Devlet Denetleme Kurulu'nun (DDK) harekete geçtiği iddia edildi.

Yandaş Sabah gazetesinde yer alan haberde "Erdoğan'ın talimatıyla kamuoyunda yaygın olarak konuşulan manipülasyon iddialarını aydınlatmak üzere çalışma başlatan kurum, manipülasyon olup olmadığını, varsa kimler tarafından yapıldığını belirleyecek" denildi.

Öte yandan söz konusu haber, akıllara Yiğit Bulut'a ilişkin gündeme gelen iddiaları getirdi.

CHP İstanbul milletvekili Aykut Erdoğdu, Erdoğan'ın ekonomi danışmanı Yiğit Bulut'la ilgili açıklamalarda bulunmuş, Erdoğdu'nun konuşmasını paylaşan gazeteci Mustafa Hoş, paylaşımına "Saray’ın adamları dolarla birileri adına işlem yapıyor. Bu sözler kalsın hafızada" notunu düşmüştü.

Söz konusu inceleme kapsamında Bulut ya da dolar üzerinden kârına kâr katan patronların incelenip incelenmeyeceği merak konusu.