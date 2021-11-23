Yiğit Bulut telefonundan kim adına işlem yapıyor?

CHP İstanbul milletvekili Aykut Erdoğdu, Erdoğan'ın ekonomi danışmanı Yiğit Bulut'la ilgili açıklamalarda bulundu.

Erdoğdu'nun konuşmasını paylaşan gazeteci Mustafa Hoş, paylaşımına "Saray’ın adamları dolarla birileri adına işlem yapıyor. Bu sözler kalsın hafızada" notunu düştü.

Erdoğdu, "yürekleri hoplasın diye söyleyeyim" ifadeleriyle başladığı konuşmasında şöyle dedi:

"Yiğit Bulut'un cep telefonundan yaptığı işlemleri mutlaka birgün tespit edilecek. Sermaye kime ait, alım satımlar kime ait tespit edilecek. Kendilerini rahat hissetmesinler diye anlatıyorum. Hepsi ülkeye zarar veriyor. Şüpheli işlemlerdir. Bu hesapların kimlere, hangi şirketlere ait olduğu ortaya çıkacak. Yiğit Bulut çok hakim çünkü bu konulara. Aynı şüpheler Cemil Erdem için de geçerlidir. Şunu söylemeye çalışıyorum. Offshore adalarda, vergi cennetlerinde kurulan cennetlerin hissedarlık ilişkilerini ortaya çıkarmak gerekiyor. Kurulmuş bir şirketin arkasındaki ismin arkasındaki ismi belirlemek gerekiyor. Bu soygunlar azalsın diye söylüyorum. Sakın kendilerinin güvenli limanlarda olduklarını düşünmesinler. TC'yi, bu ulusu kim soyduysa mesleki tecrübeyle söylüyorum bu hakkı geri alacağız."