Dolar alış-satış makası 2,5 lirayı aştı

Dünkü seçimlerden sonra döviz kurları güne yükselişle başladı. Bankalardaki döviz alış ve satışı arasındaki makas da artıyor. Makasın kimi bankalarda 2,5 lirayı aştığı görüldü.

Kamu bankalarındaki dolar alış ve satışı şöyle:

Ziraat Bankası- Alış: 19,64 Satış: 21,96

VakıfBank- Alış: 19,65 Satış: 21,97

Halkbank- Alış: 19,62 Satış: 22,05

Özel bankalardaki durumsa şöyle: