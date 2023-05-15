Dolar alış-satış makası 2,5 lirayı aştı

Bankalarda döviz alış ve satışı arasındaki makas 2,5 lirayı aştı.

Haber Merkezi

Dünkü seçimlerden sonra döviz kurları güne yükselişle başladı. Bankalardaki döviz alış ve satışı arasındaki makas da artıyor. Makasın kimi bankalarda 2,5 lirayı aştığı görüldü.

Kamu bankalarındaki dolar alış ve satışı şöyle:

  • Ziraat Bankası- Alış: 19,64 Satış: 21,96
  • VakıfBank- Alış: 19,65 Satış: 21,97
  • Halkbank- Alış: 19,62 Satış: 22,05

Özel bankalardaki durumsa şöyle:

  • İş Bankası- Alış: 19,62 Satış: 22,29
  • Yapı Kredi Bankası- Alış: 20,05 Satış: 21,84
  • Garanti Bankası- Alış: 19,63 Satış: 21,89
  • Akbank- Alış: 19,62 Satış: 22,32

Haber

Borsada seçim düşüşü: Devre kesici uygulandı