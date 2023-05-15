Borsada seçim düşüşü: Devre kesici uygulandı

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, seçimin gölgesinde girilen yeni haftada yüzde 6,38 düştü ve devre kesici çalıştı.

BIST 100 endeksi 4 bin 489 puana kadar geriledi. Endeks, geçen haftayı 4 bin 795 puandan tamamlamıştı. Geçen hafta yüzde 20'nin üzerinde yükselen bankacılık endeksi ise açılışta sert düştü. Endeks, seçim sonrası yeni haftaya yüzde 9,5'lik düşüşle başladı.

VİOP endeksi de güne yüzde 5,8 düşüşle başladıktan sonra hızlı bir düşüşle yüzde 10 ile taban olmuştu.

Seçim etkisi

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde henüz resmi sonuç ortaya çıkmazken, oy sayımı devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk turda kazanmak için gerekli olan yüzde 50'ye ulaşması zor gözüktüğü için cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması bekleniyor.

Birçok uzman, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalırken TBMM'de Cumhur İttifakı'nın çoğunluğu korumasının piyasa için "olabilecek en kötü senaryo" diye yorumluyor.