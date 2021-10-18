'Dolar 9,5, Euro 11 lira... Hayaldi gerçek oldu'

TKP'nin günlük dijital gazetesi Boyun Eğme, krizi ve dövizdeki artışı manşetine taşıdı.

Gazetenin bugünkü manşeti şöyle:

Yıl 2019, dönemin Hazine ve Maliye Bakanı, Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak katıldığı bir açılış töreninde kontrolden çıkan döviz kuruyla ilgili şunları söylüyor:

“Birileri Türkiye ekonomisi batacak, dolar 7 lira, 8 lira, 10 lira olacak diye hayaller kuruyor. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde güçlü yumruğumuzu vur-duk, doları 5 liraya düşürdük!..”

Damat bakan bu sözleri söyledikten sonra, yaklaşık bir buçuk yıl daha hazinenin başında kaldı. Ama ne döviz kuru normale döndü, ne kurla birlikte ekonomideki diğer göstergeler.

Damat bakana göre dövizin yükselmesi önemli değildi, yurttaşa “Maaşını dövizle mi alıyorsunuz?” diye sorsa da emekçinin maaşı, parası kısa sürede pul oldu.

Damat şimdilerde ortada yok. Sırra kadem basan damadı gören eden kimse yok. Ama onun da söylediği gibi Erdoğan’ın liderliğinde ekonomi yönetimi yumruğu masaya vurmaya devam ediyor. Her vuruşta döviz hızla yükselerek rekor kırıyor. Dolar 10, avro 11 liraya dayandı.

Ne diyelim...

Bu da hayaldi, AKP iktidarında gerçek oldu!

Doların bu haftaki macerası

Geçtiğimiz hafta döviz kuru yine rekordan rekora koştu. Doların tırmanışı Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 19’dan yüzde 18’e düşürmesiyle başladı. Hemen ardından bu kararın alındığı toplantıda karşı oy kullanan üç başkan yardımcısı görevden alındı. Görevden almaların ardından gözler Erdoğan’ın atadığı 3. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’na kaydı. Acaba fatura başkana mı kesilecekti? Herkes bu sorunun yanıtına odaklanmışken Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrası yaktığı Suriye’ye harekat sinyali, doları bir kez daha fırlattı.

Dün akşamüstü verilerine göre Dolar 9,27 TL, Euro 10,75 TL’ydi. Böylece Türk lirası, yılın başından beri yüzde 18 değer kaybetmiş oldu.