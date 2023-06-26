Dolar 26 lirayı geçti

Döviz kurları Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası peş peşe rekorlar kırmıştı.

Güne 25,4 seviyesinden başlayan dolar, 26’yı da geçti. Bir günde yüzde 3,15 değer kazanan dolar ilerleyişini sürdürüyor. Yükselişin yüzde 3'ü aştığı avro ise 28,42 seviyesini gördü.

Cuma günü doların satış fiyatı 25,07 lira, avronun satış fiyatı da 27,30 lira olmuştu.

Piyasalar bu hafta Kurban Bayramı tatili nedeniyle 1,5 gün işlem görecek.

Altında yükseliş sürüyor

Altın fiyatları ise rekor serisine devam ediyor. Gram altın son 24 saat içerisinde yüzde 0,91, son bir haftada ize yüzde 6,44 oranında değer kazandı.

Cuma günü bin 567 lirayı görerek zirve yenileyen gram altın bugün bin 600 liraya kadar yükseldi.

Serbest piyasada diğer altın fiyatları da şöyle: