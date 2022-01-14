Dolandırıcılıkla suçlanan Kuran Kursu Derneği Başkanı dava dosyasına ‘Erdoğan’ fotoğrafları koydu

‘Nitelikli dolandırıcılık’ ile suçlanan ve hakkında soruşturma açıldığı belirtilen Fetih Kuran Kursu Derneği Başkanı Cemal Vanlıoğlu, ilginç bir yola başvurdu. Vanlıoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile olan fotoğraflarını dava dosyasına sundu.

Polemik Haber’de yer alan habere göre, Vanlıoğlu'nun, Emir Keskinoğlu’ndan satın aldığı kurbanlıkların parasını tam ödemediği iddiasıyla başlayan olaylar yargıya taşındı.

Keskinoğlu, Vanlıoğlu hakkında, "Sahte senet tanzimi, 3628 sayılı Mal Beyanı Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele kanununa muhalefet, Kazancıyla örtüşmeyen bir yaşam, Dernekler Kanunu’na muhalefet, Vatandaştan kurban parası toplayıp kurbanları eksik keserek 'nitelikli dolandırıcılık', Derneğe topladığı bağışları 'zimmete geçirmek" şikayetiyle suç duyurusunda bulundu.

‘Site hakkında maddi-manevi tazminat davası’

İlgili konunun yargıya taşınmasının ardından Polemik Haber sitesi, suç duyurusu dilekçesini ve Vanlıoğlu’nun sahibi olduğu malvarlığı ile ilgili bir haber yaptı.

Vanlıoğlu, haberden sonra Bakırköy 14. Asliye Hukuk Mahkemesine, site hakkında, 'bağışlarının kesildiği gerekçesiyle' 70 bin liralık 'maddi-manevi tazminat davası' açtı.

'Dava dosyasına Erdoğan fotoğrafları koydu'

Vanlıoğlu, mahkeme dosyasına ek olarak AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çekilen fotoğraflarının yanı sıra, üzerinde "İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı" yazan seçim aracının yanında çektirdiği bir fotoğraf ile yine aday olduğunu belirten bir broşür görselini de koydu.

İddiaya göre Vanlıoğlu’nun kendisine ve ailesine kayıtlı gayrimenkuller şöyleydi:

Avcılar’da 5 dönüm arsa üzerinde 4 katlı villa

Avcılar’da 3 katlı bina

Beyoğlu Hasköy’de 22 daireli bina

Bolu’da yazlık ev

Arnavutköy’de 750 metrekare arsa

Göktürk’te bir daire

Esenler’de 400 yataklı kız yurdu binası

Trabzon Of’ta bir villa

Gaziosmanpaşa 500 Evler’de 1 dubleks daire

Sütlüce’de 3 daire

Ailesine ait 4 araba

Ailesine ait Sakarya’da bulunan değerli bir arazi



