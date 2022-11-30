Bir süredir banka promosyonu pazarlıklarının sürdüğü Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde işçilerin alacağı promosyon miktarı belli olurken banka, işçilere yıl boyunca bin liralık harcama yapana 500 çip para vereceğini söyledi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde çalışan işçiler, aylardır gündemde olan promosyon tartışmalarının geçtiğimiz günlerde anlaşmaya bağlandığını, anlaşma sürecine birçok sendika temsilcisinin dahil olmak istemesine rağmen hastane yönetimi tarafından reddedildiğini belirtti.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na ulaşan işçiler, “Sağlık emekçilerinin umutla beklediği promosyon anlaşmasında hastane yönetimi bizleri bankaya peşkeş çekti. Anlaşma Akbank ile yapıldı ve işçilere 33.500 + 500 çip para promosyon yatacağı müjde haberleri ile duyuruldu. Ama anlaşmanın diğer maddeleri arasında bankadan kredi kartı alma zorunluluğu ve bu karttan yıl boyunca her ay 1000 lira harcama yapma sözü verene bir kerelik 500 çip para verileceği vardı” diyerek işçilere kredi kartı dayatmasına tepki gösterdiler.

Hastane çalışanı işçiler, kredi kartı almak istemeyen çalışanların bankacıların baskısı ile karşı karşıya kaldığını aktardılar.

📢Dokuz Eylül Üniversitesi'nde promosyon fırsatçılığı: Harcama sözü verene çip para!



🔴Yıl boyunca 1000 liralık harcama yapan işçilere 500 çip para verilecek! Kredi kartı istemeyen işçilere baskı yapılıyor



Kredi kartı dayatması derhal son bulmalıdır!



👇🏼https://t.co/Ndjlx1REcM pic.twitter.com/0xbWEWEyDV — Patronların Ensesindeyiz (@pensendeyiz) November 30, 2022

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