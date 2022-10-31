İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde çalışan sağlık emekçilerine mobbing, korkutma, sürgün, tehdit gibi uygulamalarının sonu gelmiyor.

Hastanede çalışan emekçiler, geçtiğimiz günlerde sağlık çalışanlarına gözdağı vermek adına sürgün edilen temizlik personeli Ebru Aydoğmuş hakkında disiplin cezası verildiğini belirtti.

Konuyla ilgili süreci takip eden Dokuz Eylül Hastanesi emekçileri, “Cezaya karşı itirazlarımızı yaptık. Hastane yönetiminden gelecek olan cevap nezdinde gerekeni yapmaktan çekinmeyeceğiz. Dokuz Eylül Hastanesi, ne Nükhet Hotar’ın ne de genel sekreteri Engin Basmacı’nındır. Hastane biz sağlık emekçilerinindir” diyerek karar geri çekilene kadar mücadele edeceklerini ve süreci takip edeceklerini ifade ettiler.

📢Dokuz Eylül Üniversitesi rektörlüğü mobbinge devam ediyor!



🔴İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinde çalışan sağlık emekçilerine mobbing, korkutma, sürgün, tehdit gibi uygulamalarının sonu gelmiyor.



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