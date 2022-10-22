Dokuz Eylül Hastanesi emekçileri: Mobbinge karşı mücadele edeceğiz

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde Dev Sağlık-İş Sendikası işyeri temsilcisinin Tınaztepe polikliniğine sürülmesi üzerine yapılan basın açıklamasına katılmak isteyen işçilerin tehdit edildiği öğrenildi.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na ulaşan hastane çalışanları, basın açıklamasına katılmak isteyen işçilere polis ve hastanede doğrudan rektör tarafından görevlendirilmiş, rektörün sağ kolu olarak bilinen birinin işçilerin önüne geçerek “oraya giderseniz sizin bacaklarınızı kırdırırım” şeklinde söylemlerle işçileri polislerin yanında tehdit ettiğini belirtti.

Hastane başmüdür vekili tarafından da bütün şeflere “oraya katılan o çapulcu işçileri tespit edin bana” talimatı verildiğini ifade eden işçiler, görünüşte bir bilim yuvası olan Dokuz Eylül hastanesinde her türlü mobbing’in ve tehdidin yapıldığını aktardı.

Hastane işçileri, “Buradan Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi rektörlüğüne sesleniyoruz. Dokuz Eylül hastanesi emekçileri sizin köleniz değildir. Hem sürülen arkadaşımızın geri dönmesi, hem de mesai arkadaşlarımıza yapılan bu çirkin davranışa karşı mücadele edeceğiz” diyerek rektörlüğü uyardı.

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